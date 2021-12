Coppa d'Africa, l'elenco dei calciatori di serie A che parteciperanno

I “rumors” relativi al possibile annullamento della Coppa d’Africa hanno ovviamente attirato l’attenzione anche dei club italiani, in considerazione del fatto che la grande maggioranza delle formazioni di serie A ha in organico giocatori che potrebbero essere ricompresi nella lista dei convocati delle nazionali africane impegnate nella manifestazione. Considerando lo stop imposto dal calendario per le festività natalizie e la partenza degli atleti alla volta dei ritiro con le selezioni del loro paese, i calciatori in questione salterebbero le prime partite del 2022, a partire dal turno dell’Epifania valevole per la ventesima di campionato.

Resta ovviamente da verificare la possibilità eventualmente offerta dalle nazionali di rientrare subito nei propri club di appartenenza in caso di eliminazione dalla Coppa, che consentirebbe così agli allenatori di riavere a disposizione gli atleti in tempi più brevi. Ma calendari alla mano, tutti i giocatori africani salteranno da un minimo di tre (in caso di uscita nei gironi eliminatori) ad un massimo di cinque incontri di serie A (in caso di approdo in finale), ricompresi nel periodo di svolgimento della Total Africa Cup of Nations 2021. Da qui, l’interesse della società italiane nel monitorare gli sviluppi legati alla possibile cancellazione della manifestazione.

Di seguito, l’elenco dei giocatori raggruppati per squadra di appartenenza che, al netto di problematiche fisiche o scelte tecniche dei c.t., potrebbero risultare indisponibili nel periodo che va dal 9 gennaio (primo match della Coppa d’Africa) al 6 febbraio, data della finale, e gli incontri di serie A che non li vedrebbero nell’elenco dei convocati.

NAPOLI: André Zambo Anguissa, Kalidou Koulibaly, Adam Ounas, Faouzi Ghoulam e Victor Osimhen salterebbero le sfide contro Juventus, Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia

SALERNITANA: Cedric Gondo, Joel Obi, Lassana Coulibaly, Mamadou Coulibaly e Wajdi Kechrida salterebbero le sfide contro Venezia, Hellas Verona, Lazio, Napoli e Spezia

TORINO: Wilfried Singo, Ben Lhassine Kone, Ola Aina e Koffi Djidji salterebbero le sfide contro Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo ed Udinese

MILAN: Franck Kessié, Fodé Ballo-Touré ed Ismael Bennacer salterebbero le sfide contro Roma, Venezia, Spezia, Juventus e Inter

SPEZIA: Ebrima Colley, Mehdi Bourabia ed Emmanuel Gyasi salterebbero le sfide contro Hellas Verona, Genoa, Milan, Sampdoria e Salernitana

GENOA: Mohamed Fares, Caleb Ekuban e Yayah Kallon salterebbero le sfide con Sassuolo, Spezia, Fiorentina, Udinese e Roma

SASSUOLO: Jeremie Boga, Abdou Harroui ed Hamed Junior Traoré salterebbero le sfide contro Genoa, Empoli, Hellas Verona, Torino e Sampdoria

BOLOGNA: Musa Barrow, Ibrahima Mbaye e Kingsley Michael salterebbero le sfide contro Inter, Cagliari, Napoli, Hellas Verona ed Empoli

FIORENTINA: Sofyan Amrabat, Youssef Maleh ed Alfred Duncan salterebbero le sfide contro Udinese, Torino, Genoa, Cagliari e Lazio

ROMA: Ebrima Darboe, Afena Gyan ed Amadou Diawara salterebbero le sfide contro Milan, Juventus, Cagliari, Empoli e Genoa

VENEZIA: Sofian Kiyine, Tyronne Ebuhei e David Okereke salterebbero le sfide contro Salernitana, Milan, Empoli, Inter e Napoli

VERONA: Martin Hongla ed Adrien Tameze salterebbero le sfide contro Spezia, Salernitana, Sassuolo, Bologna e Juventus

CAGLIARI: Keita Balde salterebbe le sfide contro Sampdoria, Bologna, Roma, Fiorentina ed Atalanta

LAZIO: Jean-Daniel Akpa Akpro salterebbe le sfide contro Empoli, Inter, Salernitana, Atalanta e Fiorentina

SAMPDORIA: Omar Colley salterebbe le sfide con Cagliari, Napoli, Torino, Spezia e Sassuolo

UDINESE: Isac Success salterebbe le sfide con Fiorentina, Atalanta, Juventus, Genoa e Torino