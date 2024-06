Chi vincerà la Coppa America 2024, le quote dei bookmakers

Prenderà il via venerdì 21 giugno la Coppa America 2024, in programma fino al 14 luglio negli Stati Uniti. Ai nastri di partenza sedici Nazionali, suddivise nella prima fase in quattro gironi da quattro: le prime due di ogni gruppo accederanno poi ai quarti di finale, a partire dai quali si disputeranno incontri ad eliminazione diretta con calci di rigore in caso di parità al termine di tempi regolamentari e supplementari. A presentarsi da campione in carica alla manifestazione è l'Argentina, che nel 2021 superò in finale il Brasile per 1-0 grazie alla rete di Angel Di Maria.

Vincente Coppa America 2024, le quote

Proprio l'Argentina, secondo i bookmakers, è la principale favorita alla conquista del titolo anche in questo 2024. Il successo dell'Albiceleste, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è quotato a 2.75. Alle spalle della formazione di Scaloni troviamo il Brasile, la cui vittoria finale è quotata tra 3.25 e 3.50. Terzo, sulla griglia di partenza, troviamo l'Uruguay, quotato 6. Seguono poi Colombia, Stati Uniti e Messico.

Quote Snai

Argentina 2.75

Brasile 3.25

Uruguay 6

Colombia 12

Messico 12

Stati Uniti 12

Ecuador 18

Cile 33

Perù 50

Canada 75

Costa Rica 75

Paraguay 75

Venezuela 75

Bolivia 150

Giamaica 150

Panama 150

