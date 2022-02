La Coppa del Mondo per club e la sua strana "invisibilità"

Dal Football World Championship alla Coppa del Mondo per Club. In mezzo, oltre cento anni trascorsi a pensare, ideare e strutturare un torneo che individuasse il miglior club a livello mondiale, superando i tentativi fatti anche con il Sir Thomas Lipton Trophy e la Pequeña Copa del Mundo. Solo nel 1951 La FIFA iniziò a ritenere l’allora Copa Rio (organizzata dalla Federazione Brasiliana) la prima vera e propria competizione per società a livello planetario, seppur senza assurgerlo a torneo ufficiale il cui vincitore potesse etichettarsi come campione iridato, cosa che accadde un paio di lustri più tardi con la celeberrima Coppa Intercontinentale.

L’acqua sotto i ponti passata con la modifica dei regolamenti (da match di andata e ritorno tra le vincitrici di Coppa Campioni e Copa Libertadores - e le relative criticità per l’individuazione delle date per disputarla - a gara secca, con la collocazione in Giappone dell’evento, sponsorizzato dalla Toyota), ha indubbiamente conferito alla kermesse maggiore impatto mediatico, amplificato dalla presenza delle televisioni che hanno contribuito a rendere la competizione un prodotto mainstream, parificabile per importanza ai titoli continentali.

Eppure, arrivando ai giorni nostri, l’appeal di quello che per una società dovrebbe rappresentare l’Everest su cui piantare la propria bandiera, sembra stia scemando, rendendo quasi impossibile soddisfare l’equazione “mondiale per nazioni = mondiale per club” come interesse, prestigio e visibilità, perlomeno alle nostre latituidini. I tentativi, per allargare la platea e coinvolgere un numero sempre crescente di spettatori ed avvicinare il trofeo proprio alla quadriennale Fifa World Cup sono stati fatti. In primis l’allargamento alle squadre campioni degli altri continenti fatto a partire dal 2006, in linea con i passi in avanti in avanti qualitativi mostrati dalle squadre extra europee ed extra sudamericane ma anche con il crescente interesse del prodotto calcio nelle nazioni in via di sviluppo nella disciplina.

Ma alla fine, il Campionato del Mondo sembra restare una sorta di discorso privato tra le regine della Uefa e della Conmebol, come testimonia l’albo d’oro che ha visto il trofeo rimbalzare sempre tra l’Europa ed il Sudamerica. Con alcune variazioni sul tema rappresentate dalle finali del 2010 (in cui furono i congolesi del TP Mazembe a sfidare l’Inter) ma anche del 2016 e del 2018 quando i giapponesi del Kashima Antlers e gli emiratini dell’Al-Ain a sfidare il Real Madrid.

E mentre nel marzo di due anni fa la FIFA ha confermato l’ulteriore modifica del format, che farà diventare – forse a partire dal 2023 - la kermesse un vero e proprio torneo a 24 con otto squadre raggruppate in tre Pool ed una seconda fase ad eliminazione diretta, la stretta attualità ci racconta di un Campionato del Mondo 2021 il cui inizio, dopo le incertezze sul suo regolare svolgimento causa pandemia, è passato sottotraccia. Tra la suggestiva partecipazione dell’As Pirae, club tahitiano che ha sostituito i campioni di Oceania dell’Auckland, le goleade dei primi turni e la spruzzatina di Italia costituita dalla presenza del nostro Massimiliano Irati come uno degli addetti al VAR.

E si attende l’entrata in scena – dalle semifinali – delle strafavorite per la vittoria finale, ovvero Chelsea e Palmeiras, che salvo cataclismi e problematiche legate a Covid, saranno chiamate a contendersi lo scettro.

Non resta che aspettare il week-end per capire, insomma, se la Coppa resterà in Europa o farà ritorno in Sudamerica dove manca dal 2012 (persa, curiosamente, proprio dal Chelsea contro il Corinthias). Ed auspicare che questa FIFA Club World Cup non resti ferma a metà del guado in cui si trova, tra la “vecchia” Intercontinentale – che, curiosamente, è stata clonata con la nascita della “Finalissima” Italia-Argentina del prossimo giugno tra i campioni europei in carica e quelli della Copa America – ed il nuovo format che dovrebbe farlo assomigliare ad una trasposizione del Mondiale per Nazioni. Ma che nelle foto, anche in posa e con la combo trucco+filtri, risulta sempre un po’ sfocato.