Coppa Italia 2021/2022, dove vedere tutte le partite in diretta tv (Mediaset) e streaming

È iniziata nel weekend del 7-8 agosto con i turni preliminari l'edizione 2021/2022 della Coppa Italia. La competizione, che si concluderà con la finale dell'11 maggio, prevede a partire da questa stagione un nuovo format, con 44 squadre ai nastri di partenza: 20 di A, 20 di B e 4 di C. A partire dai 32esimi di finale, in programma tra il 13 ed il 16 agosto, scenderanno già in campo le formazioni del massimo campionato, eccezion fatta per quelle che, nello scorso torneo, si sono classificate nelle prime otto posizioni (Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo), le quali esordiranno nella manifestazione agli ottavi di finale.

Coppa Italia 2021/2022, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

L'edizione 2021/2022 della Coppa Italia verrà trasmessa in esclusiva da Mediaset, che si è aggiudicata i diritti tv della competizione per il prossimo triennio. Le gare, a partire già da primi turni, saranno visibili in chiaro su Italia 1 e Canale 20. Le partite potranno inoltre essere seguite in streaming su Mediaset Play: in questo caso basterà collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento della partita.