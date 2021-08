Coppa Italia 2021/2022, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

È la Juventus la favorita numero uno per conquistare la Coppa Italia 2021/2022. Questo il pensiero dei bookmakers a pochi giorni dal via dei trentaduesimi di finale del torneo, turno nel quale scenderanno in campo le formazioni di Serie A eccezion fatta per le prime otto classificate dell'ultimo torneo (Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo). I bianconeri, sulla cui panchina è tornato a sedere Massimiliano Allegri dopo la separazione del 2019, godono infatti della quota più bassa fissata dalle principali agenzie di scommesse.

Coppa Italia 2021/2022, le favorite alla vittoria finale

La vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus è quotata 3 da Snai e Goldbet. Leggermente più alta la quotazione dell'Inter (3,75 Snai, 4 Goldbet), che precede Atalanta (5,50 Snai, 6 Goldbet), Milan (6,50 Snai, 7 Goldbet), Napoli (7,50 Snai, 8 Goldbet), Roma (7,50 Snai, 8 Goldbet) e Lazio (10). Quote notevolmente più alte per le altre squadre, con Sassuolo (50) e Fiorentina (75) a guidare il gruppo al di fuori delle "sette sorelle".

Vincente Coppa Italia 2021/2022, le quote Snai

Juventus 3

Inter 3,75

Atalanta 5,50

Milan 6,50

Napoli 7,50

Roma 7,50

Lazio 10

Sassuolo 50

Fiorentina 75

Sampdoria 100

Bologna 100

Torino 100

Genoa 150

Udinese 150

Verona 150

Cagliari 150

Empoli 200

Venezia 200

Spezia 250

Parma 250

Salernitana 250

Spal 250

Benevento 250

Lecce 250

Ternana 250

Monza 250

Cosenza 500

Perugia 500

Reggina 500

Brescia 500

Cittadella 500

Pordenone 500

Frosinone 500

Ascoi 500

Vicenza 500

Cremonese 500

Pisa 500

Catanzaro 1000

Alessandria 1000

Altro 1000

Vincente Coppa Italia 2021/2022, le quote Goldbet