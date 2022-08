Coppa Italia 2022/2023, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

Dopo la disputa nello scorso weekend del turno eliminatorio, entra ufficialmente nel vivo l'edizione della Coppa Italia 2022/2023. Tra il 5 e l'8 agosto si disputeranno i match valevoli per i trentaduesimi di finale, ai quali prenderanno parte anche dodici formazioni del campionato di Serie A. Le prime otto classificate dello scorso torneo (nell'ordine Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta) entreranno invece in scena solamente a partire dagli ottavi. Lo scorso anno la competizione è stata vinta dall'Inter, che ha battuto in finale per 4-2 al termine dei tempi supplementari la Juventus.

Coppa Italia 2022/2023, le favorite alla vittoria finale

Secondo le principali agenzie di scommesse, sono Inter, Juventus e Milan le principali candidate alla vittoria dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia. L'affermazione dei nerazzurri è quotata tra 3,50 e 4,50, quella dei bianconeri tra 4 e 5 e quella dei rossoneri tra 3,50 e 6. Più indietro Napoli (quota tra 6 e 10) e Roma (quota tra 8 e 10), che precedono Lazio (quota tra 15 e 20), Atalanta (quota tra 16 e 25) e Fiorentina (quota tra 16 e 33). Poche possibilità di trionfo per le altre formazioni, con il resto del gruppo guidato da Sassuolo, Torino e Verona.

Vincente Coppa Italia 2022/2023, le quote Snai

Inter 3,50

Milan 3,50

Juventus 4

Napoli 6

Roma 10

Lazio 15

Atalanta 25

Fiorentina 33

Torino 50

Verona 50

Sassuolo 50

