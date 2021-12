Coppa Italia 2021-2022: calendario, tabellone, date, orari e risultati

La corsa verso la finale di Coppa Italia dell’11 maggio 2022 è scattata ad agosto con il turno preliminare e poi i trentaduesimi di finale dove sono state impegnate le squadre di Serie A, B e quattro delle otto prescelte della Serie C. La competizione entrerà nel vivo dagli ottavi quando in tabellone entreranno anche le “big” del calcio italiano, quindi le prime otto classificate nelle scorsa stagione nel massimo torneo nazionale.

I risultati dei primi turni della Coppa Italia 2022

Il primo turno di Coppa Italia non ha regalato molte soprese con le squadre di Serie A tutte qualificate, tranne il Bolgona che è stato superato dalla Ternana in casa con un rocambolesco 5-4, da segnalare anche le uscite di scena di Parma e Monza due delle compagini più attrezzate in Serie B.

Daal 14 al 16 dicembre si disputa invece il secondo turno, sempre in gare “secche”, per ora si sono qualificate Venezia, Udinese e Genoa che hanno eliminato Ternana, Crotone e Salernitana. Oggi alle 15 si sfideranno Verona ed Empolia, alle 18 match tra Cagliari e Cittadella, mentre alle 21 la Fiorentina affronterà il Benevento. Domani gli ultimi due match, alle 18 Spezia-Lecce e alle 21 Sampdoria Torino.

I risultati dei sedicesimi di finale

Venezia-Ternana 3-1

Udinese-Crotone 4-0

Genoa-Salernitana 1-0

Verona-Empoli (15 dicembre ore 15)

Cagliari-Cittadella (15 dicembre ore 18)

Fiorentina-Benevento (15 dicembre ore 21)

Spezia-Lecce (16 dicembre ore 18)

Sampdoria-Torino (16 dicembre ore 21)

Coppa Italia 2022: tabellone e date degli ottavi di finale

A metà gennaio inizieranno gli ottavi di finale che si disputeranno tra il 12 e il 19 del mese. Entreranno in tabellone le “grandi” che in alcuni casi però non avranno di certo vita facile, la Juventus rischia di affrontare il Torino nel derby, il Napoli potrebbe sfidare la Fiorentina mentre il Milan sa già che dovrà vedersela con il Genoa dell’ex Shevchenko.

Ottavi di finale (12-19 gennaio 2022)

Juventus-Torino/Sampdoria

Sassuolo-Cagliari/Cittadella

Fiorentina/Benevento-Napoli

Venezia-Atalanta

Milan-Genoa

Lazio-Udinese

Spezia/Lecce-Roma

Verona/Empoli-Inter

Le date della Coppa Italia fino alla finale

La Lega Serie A ha già deciso anche le date dei turni successivi, dai quarti fino alla finale, che però sono passibili di spostamento nel caso in cui le squadre italiane andassero avanti nelle varie competizioni europee. Questo il riassunto:

Quarti di finale: Mercoledì 9 febbraio 2022

Semifinali di andata: Mercoledì 2 marzo 2022

Semifinali di ritorno: Mercoledì 20 aprile 2022

Finale: Mercoledì 11 maggio 2022

Per il tabellone completo della Coppa Italia CLICCA QUI