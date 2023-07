Tabellone Coppa Italia 2023/2024: calendario, date e orari di tutte le partite

La corsa verso la Coppa Italia inizierà il 6 agosto con il turno preliminare a cui sono state ammesse otto squadre di Serie C, poi ci sarà il primo vero e proprio turno, i trentaduesimi in cui ci sarà un mix tra squadre di A e B oltre alle vincitrici dei primi incontri. La strada proseguirà poi con sedicesimi di finale e ottavi dove entreranno in gioco le big, le migliori otto dello scorso campionato. Ai quarti già possibili incroci molto interessanti, ci potrebbe per esempio essere il derby di Roma.

Date e orario partite Coppa Italia 2023-2024

Turno preliminare 6 agosto

Reggiana Pescara

Feralpisalò-Vicenza

Cesena-Entella

Catanzaro-Foggia

Trentaduesimi di finale: date, orari, diretta tv

11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO/FOGGIA Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA/V. ENTELLA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA 20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA/PESCARA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’/LR VICENZA Italia 1

Sedicesimi di finale 1 novembre

Ottavi di finale 8-20 dicembre

Quarti di finale 31 gennaio

semifinali (andata e ritorno) 3-24 aprile

finale: 15 maggio

Dove vedere la Coppa Italia 2023-2024 in diretta tv e streaming

La Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024 sarà trasmessa interamente dalle reti Mediaset, come già successo nella scorsa stagione. Due in canali a disposizione per la diretta tv delle partite, Italia 1 e il Canale 20, con le gare che verranno calendarizzate sui due canali di volta in volta. Per lo streaming sarà attivo il servizio gratuito Mediaset Infinity, la visione della Coppa Italia sarà quindi ancora una volta totalmente gratuita.