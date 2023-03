Coppa Italia, date e orari delle semifinali di ritorno

La Coppa Italia entra nel suo momento decisivo. Dopo un percorso iniziato ad agosto, la seconda competizione di calcio a livello nazionale ad aprile adrà in scena con le semifinali, unico turno che prevede andata e ritorno, prima di tornare ad essere a partita "secca" per la finale.

Juventus-Inter, date e orari della semifinale di Coppa Italia

La gara con più fascino è sicuramente quella tra Juventus e Inter che si giocherà allo Stadium martedì 4 aprile all'andata e mercoledì 26 aprile al ritorno al Meazza. L'orario è in entrambi i casi quello delle 21. Il derby d'Italia torna pochi giorni dopo quello infuocato di domenica scorsa con polemiche arbitrali a non finire sul gol di Kostic per il presunto fallo di mano di Rabiot.

La semifinale di Coppa Italia sarà l'ennesima gara di un finale di stagione da brividi per l'Inter ancora impegnata nella corsa ai primi quattro posti in Serie A e anche nei quarti di finale di Champions League con il Benfica in programma l'11 e il 19 aprile. Stesso calendario fittissimo per la Juventus che in campionato sta continuando la sua rimonta e in Europa League giocherà contro lo Sporting Lisbona il 13 e il 20 sempre di aprile.

Cremonese-Fiorentina, date e orari della semifinale di Coppa Italia

Dall'altra parte del tabellone sono arrivate quasi in fondo alla Coppa Italia la Cremonese, grande sopresa della competizione, e la Fiorentina che si affronteranno il 5 a il 25 aprile alle ore 21. I grigiorossi sono ultimi in Serie A ma hanno eliminato Napoli e Roma, arrivando quindi con merito alle semifinali. La Viola è al momento lanciatissima, ha vinto le ultime sette gare disputate e anche lei come Inter e Juventus è ancora impegnate in Europa con la doppia sfida con il Lech Poznan del 13 e 20 aprile.

Quattro squadre per un trofeo, la Coppa Italia, che assegna anche un posto in Europa ma solo se la vincerà una squadra che non entrerà nelle prime sette della classifica di Serie A, è quasi al termine con il gran finale che sarà a Roma allo stadio Olimpico il 24 maggio alle 21.