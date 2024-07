Coppa Italia 2024/2025, tutte le date

Si avvicina l'inizio della stagione 2024/2025. A dare il via al nuovo anno, come consuetudine, sarà la Coppa Italia, vinta nella passata edizione dalla Juventus, capace di imporsi nella finale dell'Olimpico di Roma per 1-0 sull'Atalanta grazie alla rete di Dusan Vlahovic. Il torneo prenderà il via il 4 agosto, quando si disputerà il turno preliminare. L'11 agosto, poi, si terranno i trentaduesimi di finale, sedicesimi il 25 settembre. Le prime otto classificate dell'ultimo campionato di serie A entreranno in gioco, come di consueto, a partire dagli ottavi di finale, che si disputeranno tra il 4 ed il 18 dicembre. I quarti sono in programma tra il 5 ed il 26 febbraio, mentre le semifinali si giocheranno tra il 2 (gare di andata) e 23 aprile (gare di ritorno). Finalissima in calendario il 14 maggio a Roma.

