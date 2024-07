Coppa Italia 2024/2025, quando gioca il Napoli: le date

La Lega Serie A ha ufficializzato anche le date della Coppa Italia 2024/2025. Il Napoli quest'anno, non essendo arrivato tra le prime 8 classificate nello scorso campionato, entrerà in scena già nel mese di agosto ai trentaduesimi di finale. Si parte con il turno preliminare che prenderà il via il 4 agosto. Poi i trentaduesimi, che vedranno impegnati gli azzurri, una settimana...