Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia: tutti i premi

Con la vittoria della Juventus 2-0 contro la Lazio di ieri sono scattate le semifinali della Coppa Italia, unico turno che si gioca sui 180 minuti. Oggi sarà la volta della gara di andata tra Fiorentina e Atalanta, mentre le sfide di ritorno sono previste il 23 e il 24 aprile. Chi passerà il turno si affronterà nella finale che andrà in scena il 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

I premi della Coppa Italia, oltre 4 milioni per chi vince

Alzare un trofeo è sempre importante per il palmares di un club, ma vincere la Coppa Italia non è solo questione di prestigio. In palio ci sono infatti anche ricchi premi in denaro, le quattro squadre che sono arrivate in semifinale si sono già portate a casa 2,9 milioni di euro grazie ai passaggi del turno agli ottavi, 400 mila euro, ai quarti, 800 mila euro e in semifinale, 1,7 milioni. Chi arriverà in finale ma perderà l'ultima sfida guadagnerà altri 2 milioni mentre chi alzerà la Coppa nel cielo di Roma la sera del 15 maggio si porterà a casa 4,6 milioni di euro per un totale di 7,5 milioni in cassa a cui vanno aggiunti gli introiti dalla vendita dei biglietti allo stadio per ogni gara.

Non va poi dimenticato che anche la prossima stagione la Supercoppa Italiana vedrà al via quattro squadre, di cui due saranno proprio le finaliste della Coppa Italia. Solo il volo in Arabia Saudita vale 1,5 milioni di euro a cui potranno aggiungere i 5 milioni per la finalista perdente e gli 8 per la vincente come ricorda nella sua analisi il sito Calcio e Finanza.