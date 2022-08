Coppa Italia 5-6-7-8 agosto 2022: dove vedere le partite in tv

Dopo il sorteggio dell’8 luglio, e le quattro gare del turno preliminare disputate nello scorso week-end (Südtirol-Feralpisalò 1-3, Modena-Catanzaro 3-1, Bari-Padova 3-0 e Palermo-Reggiana 3-2) entra ufficialmente nel vivo la 76a edizione della Coppa Italia, targata Frecciarossa. Una lunga galoppata che si concluderà mercoledì 24 maggio 2023 con la finale che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

Non è cambiata la formula rispetto alla scorsa edizione: in 44 al via (serie A e B al completo con l'aggiunta di 4 club di C), tutte le gare saranno ad eliminazione diretta ad eccezione delle semifinali (per cui è stata abolita la regola dei gol in trasferta), sesta sostituzione – oltre alle cinque a disposizione - fruibile nei tempi supplementari che si disputeranno in caso di parità al 90’, a cui faranno seguito i rigori qualora il risultato permanga in equilibrio.

Ad ogni formazione è stato attribuito un numero per comporre una sorta di ranking, assegnato in base alle classifiche dei tornei di A, B e C della stagione precedente, con l’eccezione rappresentata dall’Inter che, come detentrice del trofeo, è designata come testa di serie numero uno. Tale numerazione è stata utilizzata per comporre un tabellone di tipo tennistico, con le prime otto di Serie A (in ordine di “seeding” Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina ed Atalanta) che faranno il loro esordio in occasione degli ottavi di finale, programmati per l’11 ed il 18 gennaio 2023.

Dal 5 all’8 agosto si disputeranno i match valevoli per i trentaduesimi di finale, di scena anche dodici formazioni militanti nel campionato di A 2022/2023. Le qualificate si incroceranno nei sedicesimi, schedulati per mercoledì 19 ottobre. Questo l’elenco degli incontri, che verranno trasmessi da Mediaset – detentrice dei diritti televisivi della manifestazione – su Italia 1 e sul Canale 20 del Digitale Terrestre ed in streaming gratuito su Mediaset Infinity (sito ed app):

Venerdì 5 agosto

ore 17.45: Cagliari-Perugia (Canale 20)

ore 18.00: Udinese-Feralpisalò (Italia 1)

ore 21.00: Lecce-Cittadella (Canale 20)

ore 21.15: Sampdoria-Reggina (Italia 1)

Sabato 6 agosto

ore 17.45: Pisa-Brescia (Canale 20)

ore 18.00: Spezia-Como (Italia 1)

ore 21.00: Empoli-Spal (Canale 20)

ore 21.15: Torino-Palermo (Italia 1)

Domenica 7 agosto

ore 17.45: Venezia-Ascoli (Canale 20)

ore 18.00: Verona-Bari (Italia 1)

ore 21.00: Salernitana-Parma (Canale 20)

ore 21.15: Monza-Frosinone (Italia 1)

Lunedì 8 agosto

ore 17.45: Genoa-Benevento (Canale 20)

ore 18.00: Sassuolo-Modena (Italia 1)

ore 21.00: Cremonese-Ternana (Canale 20)

ore 21.15: Bologna-Cosenza (Italia 1)