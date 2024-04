Coppa Italia, dove vedere Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

Il fulmine di Mandragora ha deciso la semifinale di andata ma non ha per niente sciolto i dubbi su chi sarà la finalista di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Domani alle 21 al Gewiss Stadium Italiano parte in vantaggio, ma Gasperini sembra avere tutte le carte in regola per ribaltare la situazione e puntare ad un'altra grande impresa dopo quella europea con il Liverpool. I viola passano se vincono o pareggiano, alla Dea serve un successo con due gol di scarto se sarà solo uno si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori, in finale sarà sfida contro una tra Juve e Atalanta.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Gasperini per la Coppa Italia

Buone notizie da Zingonia dove sembra essere recuperato Scalvini, il difensore centrale dopo quasi un mese di stop non sarà però nella formazione titolare dove invece nella retroguardia dovrebbero giocare Hien, Kolasinac e Djimsiti. A destra difficile il recupero di Holm, giocherà Zappacosta e poi soliti dubbi in attacco dove Koopmeiners, Scamacca e De Ketealaere sembrano in vantaggio su Lookman, Pasalic e Miranchuk.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Italiano per la Coppa Italia

Qualche dubbio ancora da sciogliere per Italiano che rispetto alla sfida con la Salernitana di campionato rilancerà la formazione titolare. Davanti a Terraciano tornano quindi Dodò e Biraghi con Ranieri centrale. In attacco viaggia verso la conferma Kouamé, in vantaggio su Ikoné, mentre il resto del reparto offensivo è fatto con Beltran alle spalle di Belotti e Nico Gonzalez a destra. In mediana più Arthur e Mandragora di Duncan.

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni di Coppa Italia

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti

Atalanta-Fiorentina, dove vederla gratis

La sfida tra Atalanta e Fiorentina di mercoledì alle 21 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 in diretta tv e in streaming su Mediaset Play. Non ci sarà quindi bisogno di abbonamenti o di pagare, tutti i tifosi potranno vedere la partita gratis.