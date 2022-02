Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Coppa Italia per cancellare i passi falsi in campionato. Atalanta e Fiorentina giovedì si sfidano nella gara secca che vale l’accesso alle semifinali del torneo e per rialzare la testa dopo le ultime uscite in campionato. La Dea è stata sconfitta dal Cagliari e superata dalla Juventus al quarto posto e ha anche perso Zapata per infortunio. Il momento non è di quelli felice, ma a Firenze non è andata molto meglio, il 3-0 subito dalla Lazio è uno schiaffo forte, arrivato subito dopo la cessione di Vlahovic, un ciclone che ha messo a soqquadro l’ambiente viola.

Atalanta-Fiorentina: le scelte di Gasperini

Gasperini si approccia alla Coppa Italia con due problemi, gli infortuni di Zapata, Miranchuk e Ilicic e la sfida di domenica prossima con la Juventus che vale un pezzo importante di quarto posto. Molto probabile quindi che con la Fiorentina possa esserci un po’ di turnover e la riproposizione del 4-2-3-1. In porta spazio a Musso, squalificato in campionato, davanti a lui Demiral con Palomino centrali mentre sarà rivoluzione sugli esterni con Hateboer e Maehle in campo dal primo minuto. Koopmeiners e De Roon potrebbero formare la cerniera in mediana, mentre sulla linea dei trequartisti possibile esordio dal primo minuto dei nuovi acquisti Boga e Mihaila alle spalle di Muriel.

Atalanta-Fiorentina: le scelte di Italiano

Italiano conferma Terracciano in porta vista anche la squalifica di Dragowski con Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi sicuri del posto davanti a lui. Da sciogliere il ballottaggio tra Venuti e Odriozola a destra con il primo in leggero vantaggio. Torreira sarà ancora il regista, anche perché è squalificato in campionato, i suoi scudieri saranno Bonaventura e Castrovilli. Nel tridente spazio a Piatek, preferito a Cabra, Saponara e Callejon.

Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Mihaila, Pessina, Boga; Muriel.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Piatek, Saponara.

Atalanta-Fiorentina in diretta tv e streamming gratis

La partita di Coppa Italia verrà trasmessa sui canali Mediaset e sarà visibile in streaming gratis sul sito di Sportmediaset. Una bella notizia per i tifosi delle due squadre che potranno seguire la partita anche su Mediaset Infinity con l’App per smartphone e tablet. La telecronaca sarà di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.