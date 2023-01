Coppa Italia, Atalanta-Spezia: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la clamorosa eliminazione del Napoli, giovedì torna la Coppa Italia con alle 15 la sfida valida per gli ottavi di finale tra Atalanta e Spezia, chi vince passa il turno e troverà l'Inter sulla propria strada. Gasperini e Gotti arrivano con il vento in poppa, imbattuti da quando è tornato il campionato dopo la sosta per i Mondiali e con tanta voglia di continuare la corsa nella seconda competizione a livello nazionale. In casa nerazzurra possibile turnover perché domenica alle 20,45 ci sarà la difficile partita di campionato allo Stadium contro la Juventus. I liguri faranno riposare qualche titolare, ma non tutti per presevare le energie in vista del match contro la Roma.

Coppa Italia, Atalanta-Spezia: le scelte di Gasperini

Qualche dubbio alla vigilia per l'Atalanta con Gasperini che davanti a Sportiello potrebbe dare la maglia da titolare a Okoli, Palomino e Djimsiti. Con Zappacosta di nuovo infortunato, a sinistra giocherà Zortea con Maehle a destra e in mediana la coppia Scalvini e Koopmeiners. Come sempre tante scelte in attacco, Muriel torna a disposizione e dovrebbe partire dall'inizio con uno tra Hojlund e Zapata, alle loro spalle più Pasalic di Ederson, ma ci sono ampie possibilità che tra i due possa essere staffetta.

Coppa Italia, Atalanta-Spezia: le scelte di Gotti

Lo Spezia si presenterà al Gewiss Stadium con tante seconde linee anche se la rivoluzione dell'undici non dovrebe essere totale. A riposo sicuramente resterà il capocannoiere della squadra Nzola, mentre ci sarano i titolarissimi Dragowski in porta e in difesa Nikolau, squalificato in campionato, e Kiwior che non ha giocato l'ultima gara a Torino. In mediana viaggia verso l'esordio Esposito appena arrivato dalla Spal con Ekdal e Kovalenko ai suoi fianchi. La coppia offensiva potrebbe essere formata da Verde e da uno tra Gyasi e Strelec.

Coppa Italia, Atalanta-Spezia: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Sportiello; Okoli, Palomino, Djimsiti; Zortea, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Hojlund

Spezia (3-5-2) Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara, Ferrer, Ekdal, Esposito, Kovalenko, Reca; Verde, Gyasi.

Coppa Italia, Atalanta-Spezia in diretta tv e streaming gratis

La gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia di giovedì alle 15 sarà trasmessa in diretta tv sa Italia Uno ein streaming dal Mediaset Infinity. La telecronaca sarà affidata a Federico Mastria con il commento tecnico di Stefano Sorrentino