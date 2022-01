Coppa Italia, Atalanta-Venezia probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna la Coppa Italia e agli ottavi di finale è il momento dell’ingresso in tabellone delle “big”, tra queste c’è anche l’Atalanta che l’anno scorso chiuse la competizione con la sconfitta in finale contro la Juventus. Gasperini sfida il Venezia che invece ha già iniziato il torneo battendo Frosinone e Ternana e qualificandosi per la sfida. Il 2022 delle due squadre è iniziato in maniera molto diverso, la Dea ha battuto 6-2 l’Udinese dopo il rinvio del match con il Torino, i veneti invece sono reduci dalla sconfitta 3-0 contro il Milan. La gara del Gewiss Stadium inizierà alle ore 17,30.

Atalanta-Venezia: le scelte di Gasperini

Molto probabile che Gasperini opti per un’ampia rotazione, gli impegni sono tanti e domenica prossima c’è la sfida contro l’Inter che, in caso di vittoria, potrebbe rilanciare le ambizioni Scudetto dei bergamaschi. Così contro il Venezia in porta andrà Sportiello, in difesa turno di riposo per Toloi, sostitutio da Palomino, mentre in mezzo al campo torna Freuler, squalificato per la gara della Dacia Arena. Grandi novità in attacco dove il centravanti potrebbe essere Piccoli, promesso sposo del Genoa ma prima di farlo partire l’Atalanta deve prima aspettare il rientro di Zapata, così l’azzurrino avrà la sua occasione di mettersi in mostra. Alle sue spalle Ilicic e Pessina sono favoriti su Pasalic e Malinovskyi.

Atalanta-Venezia: le scelte di Zanetti

Anche Zanetti pescherà a piene mani dalla panchina, in campionato i lagunari domenica affronteranno l’Empoli e hanno un gran bisogno di punti per allontanare ancora la zona retrocessione. Così davanti a Lezzerini spazio a Mazzocchi e Haps insieme a Caldara e Ceccaroni. In mediana possbile l’utilizzo di Ampadu come regista, mentre in attacco Forte sarà il centravanti affiancato dal gioiellino Aramu e dalla freccia Okereke che con la sua velocità punta a mettere in difficoltà la Dea.

Atalanta-Venezia: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Ilicic; Piccoli.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke.

Atalanta-Venezia: diretta tv e streaming gratis

La buona notizia per i tifosi di entrambe le squadre è che la partita potrà essere vista gratis in tv su Italia 1, e anche in streaming non ci sarà bisogno di avere alcun abbonamento, come succede invece in campionato. Le immagini saranno infatti trasmesse sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Infinity, dopo la registrazione e con possibilità di scaricare anche la App per smartphone e tablet.