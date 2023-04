Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La squadra attualmente più in forma della serie A contro quella che in questa Coppa Italia si è guadagnata l’etichetta di “killer” delle big. Quello tra Cremonese-Fiorentina è un doppio confronto che genera curiosità, soprattutto perché meno pronosticabile di quello presente dalla parte opposta del tabellone, dove ci saranno Juventus ed Inter a darsi battaglia per un posto in finale. Partita inedita nella competizione che mette in palio la coccarda tricolore, in campionato sono invece sedici gli incroci tra grigiorossi e toscani, l’ultimo dei quali in occasione della ventiseiesima giornata proprio allo “Zini”, quando la compagine di Italiano si impose 2-0 con reti di Mandragora e Cabral. Dopo quel successo, i viola sono stati capaci di allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive: i centri contro Sivasspor, Lecce ed Inter hanno infatti portato a otto le affermazioni filate tra Serie A e Conference League, che hanno permesso alla Fiorentina di risalire fino all’ottavo posto in graduatoria ed arrivare ai quarti in Europa. Per la Cremonese, malinconicamente ultima in campionato con appena una vittoria all’attivo – e ben dodici lunghezze di ritardo dalla zona tranquillità – la consapevolezza di non partire coi favori del pronostico, ma anche di poter continuare a sorprendere come già accaduto eliminando in due settimane Napoli e Roma in trasferta.

Cremonese-Fiorentina, le scelte di Ballardini

Il tecnico dei lombardi sarà ancora costretto a rinunciare a Ferrari, Chiriches, Acella ed Okereke, con l’attaccante nigeriano che a quanto pare non è riuscito a recuperare in tempo: per il tandem offensivo si candidano pertanto Ciofani, Tsadjout e Dessers, coi primi due partiti titolari in occasione dell’ultima di campionato. In difesa, davanti a Carnesecchi, dovrebbe rientrare Vasquez e rilevare Lochoshvili, per completare il pacchetto arretrato che comprenderà anche Aiwu e Bianchetti. Sui binari laterali si potrebbero sistemare Sernicola e Valeri, mentre nel cuore della mediana Pickel è in vantaggio su Castagnetti in un reparto che conta già Meité e l’ex di turno Benassi.

Cremonese-Fiorentina, le scelte di Italiano

L’allenatore della squadra viola dovrebbe riproporre dal 1’ i giocatori che hanno riposato in occasione della sfida di San Siro contro l’Inter. A partire da Milenkovic, che a Milano ha rilevato Martinez Quarta (uscito per un taglio al ginocchio) e dovrebbe affiancare Igor al centro della retroguardia a protezione di Terracciano, che comprenderà anche Dodô e Biraghi come laterali. A centrocampo si rivedrà Amrabat, con accanto Mandragora a formare la diga mediana, mentre sulla tre quarti una maglia da titolare sarà affidata a Nico Gonzalez, insieme ad Ikoné (probabile l’impiego parti-time di Sottil e Saponara) ed al vincente del ballottaggio tra il favorito Bonaventura e Barak. Come vertice offensivo, la scelta dovrebbe ricadere di nuovo su Cabral.

Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri, Tsadjout, Dessers. All. Ballardini

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Bonaventura, Ikoné, Cabral. All. Italiano

Cremonese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cremonese-Fiorentina, in programma mercoledì 5 aprile alle 21 allo Stadio “Zini” di Cremona e valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".