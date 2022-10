Coppa Italia, date e orari di ottavi e quarti di finale

Gennaio sarà un mese di fuoco per la stagione di calcio in Italia. Tornerà in campo la Serie A dopo l'inusuale pausa per i Mondiali 2022 in Qatar, e insieme al massimo torneo ripartirà anche la Coppa Italia arrivata agli ottavi di finale.

Il prossimo sarà il turno dell'ingresso in tabellone delle otto "big" e quindi si inizierà a fare sul serio. Oggi è stato ufficializzato il calendario con date e orari delle gare degli ottavi e anche i giorni dei quarti.

Coppa Italia, a gennaio si inizia a fare sul serio

La prima gara del 2023 della Coppa Italia sarà quella tra Inter e Parma di martedì 10 gennaio alle 21, mentre il Milan farà il suo esordio contro il Torino mercoledì 21 sempre alle 21. Doppia gara invece giovedì 13 con Fiorentina-Sampdoria alle 18 e Roma-Genoa alle 21, rossoblu e Parma sono le uniche due squadre di Serie B che sono riuscite ad arrivare fino a questo punto della competizione.

Le altre gare degli ottavi si giocheranno la settimana successiva, martedì 17 gennaio toccherà al Napoli contro la Cremonese, giovedì 19 alle 15 il calcio d'inizio di Atalanta-Spezia, alle 18 Lazio-Bologna e alle 21 Juventus-Monza.

I quarti di finale si gocheranno invece tutti nella stessa settimana, tra martedì 31 gennaio e giovedì 2 febbraio. Di seguito il riepilogo con tutte le partite degli ottavi:

Martedì 10 gennaio alle 21 Inter-Parma

Mercoledì 11 gennaio alle 21 Milan-Torino

Giovedì 12 gennaio alle 18 Fiorentina-Sampdoria

Giovedì 12 gennaio alle 21 Roma-Genoa

Martedì 17 gennaio alle 21 Napoli-Cremonese

Giovedì 19 gennaio alle 15 Atalanta-Spezia

Giovedì 19 gennaio alle 18 Lazio-Bologna

Giovedì 19 gennaio ale 21 Juventus-Monza

Questo il quadro dei quarti con orari ancora da definire

Martedì 31 gennaio Vincente Inter-Parma contro Vincente Atalanta Spezia

Mercoledì 1 febbraio Vincente Napoli-Cremonese contro Vincente Roma-Genoa

Mercoledì 1 febbraio Vincente Milan-Torino contro Vincente Fiorentina-Sampdoria

Giovedì 2 gennaio Vincente Juventus-Monza contro Vincente Lazio-Bologna