Coppa Italia, date e orari delle semifinali

Inter, Milan, Fiorentina e Juventus. Queste le quattro squadre ancora rimaste in corsa nell'edizione 2021/2022 della Coppa Italia, entrata adesso nella sua fase più calda. I nerazzurri hanno staccato il pass per la semifinale superando per 2-0 la Roma di Mourinho, i rossoneri hanno travolto per 4-0 la Lazio di Sarri, i viola hanno battuto a domicilio per 3-2 l'Atalanta mentre la Juventus ha avuto la meglio per 2-1 sul Sassuolo. Tra marzo e aprile si disputeranno le semifinali, con il tabellone che prevede in calendario il derby della Madonnina Milan-Inter e Fiorentina-Juventus.

Coppa Italia, i risultati dei quarti di finale

Questi i risultati delle gare dei quarti di finale:

Inter-Roma 2-0

Milan-Lazio 4-0

Atalanta-Fiorentina 2-3

Juventus-Sassuolo 2-1

Coppa Italia, il programma delle semifinali

Le semifinali di andata si disputeranno tra il 1 ed il 2 marzo. Prima partita in programma Milan-Inter, che scenderanno in campo martedì alle 21, mentre Fiorentina-Juventus si affronteranno all'Artemio Franchi alla stessa ora del giorno successivo. Le gare di ritorno, invece, si svolgeranno tra il 20 ed il 21 aprile, con calendario ed orari però ancora da definire.

Questo il programma delle semifinali di andata: