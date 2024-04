Coppa Italia, i giocatori a rischio per la finale: tutti i diffidati

Si giocheranno tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2023/2024. Ad aprire il programma sarà Lazio-Juventus, seguita il giorno seguente da Atalanta-Fiorentina (entrambe le gare inizieranno alle 21). Nelle partite di andata bianconeri e viola hanno avuto rispettivamente la meglio su biancocelesti e nerazzurri per 2-0 ed 1-0, ma tutto è ancora aperto in chiave qualificazione. Sia la formazione di Tudor che gli uomini di Gasperini proveranno infatti a ribaltare la situazione così da staccare il pass per la finalissima, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio. Una sfida alla quale alcuni giocatori rischiano di non prendere parte: tra le quattro formazioni rimaste in corsa nella competizione non mancano i diffidati, che, in caso di nuovo cartellino giallo, sarebbero quindi costretti a non prendere parte all'ultimo atto del torneo.

Coppa Italia, i giocatori in diffida

In Lazio-Juventus saranno complessivamente cinque i giocatori a rischio squalifica: nelle file biancocelesti sono infatti in diffida Valentin Castellanos e Mateo Guendouzi, in quelle bianconere Filip Kostic, Manuel Locatelli e Timothy Weah. Ben nove, invece, i diffidati in Atalanta-Fiorentina: per quanto riguarda la Dea sono a rischio Marten de Roon, Ederson, Aleksey Miranchuk e Gianluca Scamacca, per i toscani Giacomo Bonaventura, Gino Infantino, Christian Kouamé, Rolando Mandragora e M'Bala Nzola.

Questo, nel dettaglio, l'elenco completo dei giocatori in diffida: