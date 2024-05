Coppa Italia Femminile, la finale Roma - Fiorentina a Cesena e in diretta tv

Cesena e il Cesena hanno vissuto una stagione indimenticabile, con la promozione del club romagnolo in Serie B maschile. Una stagione, che allo stadio 'Dino Manuzzi', si concluderà però con un altro appuntamento imperdibile: venerdì 24 maggio alle ore 21.30, con diretta su Rai 2, Roma e Fiorentina si contenderanno la Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Una finale attesissima, che metterà di fronte le giallorosse - che pochi giorni fa si sono confermate campionesse d'Italia - e le viola, che hanno invece festeggiato il ritorno in UEFA Women's Champions League.

La finale è stata presentata presso la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena. A fare gli onori di casa, il sindaco Enzo Lattuca: presenti anche il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti, la responsabile vendita corporate e digital di Frecciarossa (title sponsor della Coppa Italia) Silvia Marchiori e il membro del consiglio di amministrazione del Cesena FC Massimo Agostini.

“Roma-Fiorentina sarà un match importantissimo e appassionante che giunge al termine di un’annata incredibile per il Cesena - ha concluso Massimo Agostini, membro del consiglio di amministrazione del club e che ha portato il saluto della proprietà -. Spero che i nostri tifosi vengano al Manuzzi per vedere dal vivo questa sfida, sarà una serata bellissima”. Agostini che, tra l'altro, durante la sua carriera di allenatore ha guidato anche il Riviera di Romagna, in Serie A femminile.