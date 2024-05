Atalanta-Juventus, chi vince la Coppa Italia per i bookmakers

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma mercoledì 15 maggio alle 21 all'Olimpico di Roma. Una sfida alla quale le due formazioni si presenteranno in uno stato di forma diametralmente opposto: la Dea, che in semifinale ha avuto la meglio sulla Fiorentina, è infatti reduce da sei vittorie nelle ultime sette gare e dalla qualificazione all'ultimo atto dell'Europa League, mentre i bianconeri, che nel turno precedente hanno eliminato la Lazio, non trovano il successo addirittura dallo scorso 7 aprile e nell'ultima giornata di campionato hanno raggiunto soltanto nel recupero il pari contro la già retrocessa Salernitana. Insomma, a stare meglio sono sicuramente i bergamaschi, ma in una finale, si sa, tutto può sempre succedere.

Coppa Italia, le quote di Atalanta-Juventus

Tanto equilibrio quello che si aspettano in campo i bookmakers nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le agenzie di scommesse, infatti, non hanno un giudizio univoco su quella che è la favorita alla vittoria: per Snai, ad esempio, ad avere maggiori chance è la Dea, il cui successo è quotato a 1.85 contro l'1.95 dell'affermazione bianconera, mentre per Bwin è esattamente l'opposto, con gli uomini di Massimiliano Allegri (quota 1.66) favoriti sui nerazzurri (2.15). Per Sisal, invece, le due squadre hanno le stesse identiche possibilità di aggiudicarsi il trofeo: la quota, infatti, è fissata a 1.90 sia per la Vecchia Signora che per i bergamaschi. Di seguito le quote nel dettaglio: