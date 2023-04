Coppa Italia, quale sarà la finale secondo i bookmakers

Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina. Queste le semifinali dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia, con le partite di andata che si giocheranno tra il 4 ed il 5 aprile e quelle di ritorno tra il 26 ed il 27. I bianconeri, nei turni precedenti, hanno eliminato Monza e Lazio, i nerazzurri hanno avuto la meglio su Parma e Atalanta, mentre i viola hanno superato Sampdoria e Torino. Più lungo, invece, il cammino dei grigiorossi, in campo fin dal primo turno, dove hanno eliminato la Ternana. I lombardi hanno poi fatto fuori il Modena prima di superare a sorpresa il Napoli agli ottavi e la Roma ai quarti. Nella passata edizione il trofeo è stato vinto dall'Inter, che, in finale, superò per 4-2- al termine dei tempi supplementari la Juventus.

La finale più probabile secondo i bookmakers

La finale della Coppa Italia 2022/2023 non potrà essere la stessa di quella dell'edizione precedente, dato che Inter e Juventus, come detto, si affronteranno tra loro in semifinale. La finale più probabile, secondo i bookmakers, è quella tra nerazzurri e Fiorentina. Per le agenzie di scommesse prese in considerazione (Snai ed Eurobet) l'Inter è infatti leggermente favorita nel doppio confronto con la Vecchia Signora, con il passaggio del turno degli uomini di Simone Inzaghi quotato tra 1.75 e 1.80 (quotata a 2, invece, la qualificazione della Juventus). Ben più sbilanciato il pronostico relativo all'altra semifinale, quella tra Cremonese e Fiorentina: in questo caso nettamente favoriti sono i viola, la cui quota oscilla tra 1.15 ed 1.20 contro il 4.50 dei grigiorossi.

La finale di questa edizione della Coppa Italia si giocherà mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Da stabilire l'orario della partita che sarà, presumibilmente, intorno alle 20.45-21.