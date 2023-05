Coppa Italia, Fiorentina-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Arriva al capitolo conclusivo l’edizione numero 76 della Coppa Italia, che vedrà all’Olimpico di Roma in campo Fiorentina ed Inter, due delle formazioni chiamate a difendere i colori italiane anche nelle finali continentali di giugno rispettivamente in Conference e Champions League. Viola e nerazzurri si incrociano per la prima volta nel confronto che mette in palio la coccarda tricolore, ma la competizione conta già 13 precedenti, con un bilancio di perfetta parità (cinque vittorie a testa), sebbene sia datato addirittura 1996 l’ultimo sigillo viola (3-1 al “Franchi” ed 1-0 a San Siro nel doppio confronto di semifinale, con quattro reti di Batistuta). Più sbilanciato dalla parte lombarda, invece, il conto complessivo delle affermazioni negli scontri diretti, con un 77-50 per l’Inter a cui vanno aggiunti 58 pareggi. Nella stagione attuale, i toscani sono stati sconfitti all’andata al “Franchi” con un rocambolesco 4-3, vendicandosi però nella gara di ritorno espugnando San Siro grazie al guizzo di Bonaventura. Le due finaliste arrivano all'appuntamento con un bottino di tre vittorie ed un pareggio nei turni precedenti: la Fiorentina ha eliminato Sampdoria e Torino rispettivamente negli ottavi e nei quarti, per poi superare l'ostacolo Cremonese (2-0 in trasferta e 0-0 nel return-match). Cammino analogo per la squadra di Inzaghi, che si è sbarazzata del Parma (dopo i tempi supplementari) e poi dell'Atalanta: quindi, il successo di misura contro la Juventus in gara 2, dopo l'1-1 della sfida di andata.

Fiorentina-Inter, le scelte di Italiano

Si rivede tra i convocati Sirigu, vicino ai compagni di squadra nonostante l’infortunio al tendine di Achille che ne ha compromesso la stagione. L’allenatore dei toscani sembra avere le idee abbastanza chiare sull’undici di partenza, che prevederà Terracciano tra i pali, protetto dalla solita difesa a quattro che prevederà Dodô e Biraghi esterni e la coppia centrale formata da Milenkovic ed uno tra Martinez Quarta e Ranieri (con l’esclusione di Igor). Altro dubbio nella diga mediana su chi affiancherà Amrabat, con il favorito Castrovilli che deve guardarsi dalla concorrenza di Mandragora, con Bonaventura candidato ad agore in posizione leggermente avanzata. In avanti, tridente con Cabral riferimento centrale supportato ai lati da Ikoné e Nico Gonzalez.

Fiorentina-Inter, le scelte di Inzaghi

Non dovrebbe riservare sorprese l’assetto scelto dal tecnico nerazzurro per l’atto conclusivo della Coppa Italia, a partire dalla porta dove si dovrebbe accomodare Handanovic, il quale ha scontato la squalifica nella semifinale di ritorno. Davanti a lui, il terzetto composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. Nella zona nevralgica del campo, dove mancherà l’infortunato Mkhitaryan, la maglie da titolari dovrebbero essere assegnate a Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Di Marco deputati a presidiare le fasce. Davanti, quasi certo il tandem d’attacco visto in Champions con il Milan, ovvero Lautaro e Dzeko con Lukaku arma da utilizzare in corso d’opera.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Fiorentina-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Inter, in programma mercoledì 24 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma,sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".