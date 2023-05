Fiorentina-Inter, il pronostico: chi vincerà la Coppa Italia?

Saranno Fiorentina e Inter a contendersi l'edizione 2022/2023 della Coppa Italia. Le due formazioni, che in semifinale hanno avuto rispettivamente la meglio su Cremonese e Juventus, si affronteranno mercoledì 24 maggio alle 21 nella finalissima dell'Olimpico. Una sfida in cui entrambe le squadre venderanno cara la pelle per portarsi a casa il trofeo.

Fiorentina-Inter, come arrivano alla sfida i viola

La Fiorentina, nell'ultima giornata di campionato, ha pareggiato per 1-1 sul campo del Torino, con i granata che hanno risposto con Sanabria al momentaneo vantaggio siglato ad inizio ripresa da Jovic. In settimana i viola, noni in campionato a pari merito proprio con il Toro ed il Bologna, avevano ottenuto la qualificazione alla finale di Conference League superando per 3-1 al termine dei tempi supplementari il Basilea.

Fiorentina-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nell'ultimo turno di campionato, è stata superata per 3-1 al Maradona dal Napoli, mettendo così fine ad una striscia di cinque vittorie consecutive. In settimana, per i nerazzurri, era invece arrivata la qualificazione alla finale di Champions League, con la vittoria nella gara di ritorno per 1-0 contro il Milan che ha fatto seguito a quella per 2-0 nella partita di andata.

Fiorentina-Inter, il pronostico

Una finale, quella tra Fiorentina ed Inter, alla quale i nerazzurri si presentano ovviamente da favoriti. La formazione di Simone Inzaghi, nel corso della stagione, ha dato il meglio di sé proprio nelle coppe, come testimonia anche lo straordinario percorso in Champions League. Attenzione, però, ai viola, capaci di avere la meglio su Lautaro e compagni già nella gara di campionato dello scorso 1 aprile: i toscani, nella seconda parte di stagione, hanno cambiato marcia, trovando finalmente la propria identità dopo le difficoltà iniziali. Gli uomini di Italiano proveranno quindi a rendere dura la vita all'Inter, comunque in pole position per la vittoria del trofeo.