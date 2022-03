Coppa Italia, Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Al “Franchi” cresce l’attesa per una partita che non sarà mai come le altre. A maggior ragione ora, con in palio una fetta di qualificazione a quella finale di Coppa Italia che a Firenze manca dalla stagione 2013/2014. La formazione viola ospita una Juventus in serie positiva dalle ultime tredici partite nel match di andata delle semifinali, in quello che si configura come il ritorno di Vlahovic nella città che lo ha lanciato nel panorama internazionale e che lo ha visto partire un mese fa con destinazione Torino. Quella bianconera è la squadra che vanta più partecipazioni alle semifinali della coppa nazionale (ben 33), disputate raggiungendo 20 volte la finale, e vanta un netto predominio nell’analisi dei confronti diretti più recenti (undici vittorie in quindi match tra tutte le competizioni, con due pareggi). Per la Fiorentina, nell’ottica della doppia sfida c’è da sfruttare al meglio il fattore campo, che in campionato rappresenta un vero e proprio valore aggiunto: con 2,08 punti di media a incontro i toscani sono secondi – dietro l’Inter – per rendimento tra le mura amiche.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Italiano

Scelte dell’allenatore gigliato legate alla tentazione turn-over, che verrà però applicato moderatamente in considerazione dell’importanza dell’appuntamento. Terracciano si posizionerà tra i pali, schermato dalla coppia centrale Milenkovic-Igor più Biraghi a sinistra e Odriozola in duello con Venuti a destra. Le imperfette condizioni di Torreira potrebbero agevolare l’utilizzo dal 1’ di Amrabat, con al suo fianco Bonaventura ed uno tra Duncan, Maleh e Castrovilli. In attacco maglia da titolare per Nico Gonzalez, sulla destra volata Sottil-Saponara mentre al centro Piatek dovrebbe spuntarla su Cabral.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Allegri

Particolarmente nutrita la lista degli indisponibili in casa bianconera: Chiesa, Kaio Jorge, Dybala, Chiellini, Zakaria, McKennie, Bernardeschi, Rugani e Alex Sandro. Scelte ridotte quindi per Allegri che potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Bonucci: in caso di forfait del centrale azzurro, Danilo farà coppia in mezzo con De Ligt e De Sciglio-Pellegrini presidieranno le fasce. Sulla mediana spazio a Locatelli, Arthur e Rabiot, davanti ci sarà Cuadrado e uno tra Morata e Kean a supportare il grande ex Vlahovic, sebbene in conferenza stampa l’allenatore della Juventus non abbia sciolto i dubbi sull’utilizzo dal 1’ della punta serba. Convocati anche tre under 23.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

Juventus (4-3-3): Perin, Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Arthur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia. Il match sarà visibile su Canale 5 ed anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone).