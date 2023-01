Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Esordio in Coppa Italia per la Fiorentina, che nella passata stagione concluse la sua corsa nella competizione in semifinale, sconfitta dalla Juventus. A contendere il posto nei quarti di finale ai toscani sarà la Sampdoria, che si presenta al “Franchi” dopo l’affermazione di misura sulla Reggina ad agosto e l’interminabile sfida contro l’Ascoli dello scorso turno, contrassegnata dalla lotteria dei rigori in cui sono stati calciati ben 22 penalty (decisivo l’errore del portiere dei marchigiani). Fiorentina e Sampdoria si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia, di cui le ultime tre sempre agli ottavi di finale (1958/59, 1994/1995, 2017/18) che hanno visto i blucerchiati uscire di scena, mentre l’ultima volta che la Samp è riuscita ad estromettere i toscani nella fase a eliminazione diretta del torneo è stata nell’edizione 1988-89 nei quarti di finale. Il bilancio dei confronti diretti nella competizione vede avanti i viola per 5 vittorie a 2, con quattro pareggi: più in particolare, la Fiorentina è imbattuta nelle sette partite interne contro i liguri in Coppa Italia, con cinque affermazioni e due pari.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Italiano

L’allenatore della squadra toscana ha già comunicato i sicuri assenti della sfida, ovvero Terracciano (che sarà sostituito da Gollini) e Cabral, che lascerà spazio a Jovic come vertice offensivo, supportato con ogni probabilità sulla trequarti da Barak più Ikoné e Saponara sugli esterni. Possibile turn-over anche nel pacchetto arretrato: dovrebbero riposare Biraghi – avvicendato da Terzic – ed uno tra Milenkovic ed Igor, con Martinez Quarta in campo dal 1’, mentre a destra Dodô è favorito nel ballottaggio con Venuti. A centrocampo, persistono i dubbi sull’utilizzo di Amrabat: pronti ancora Bianco e Duncan a formare la diga sulla mediana, con l’alternativa rappresentata da Bonaventura.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Il tecnico serbo dovrà rinunciare a Conti, De Luca, Pussetto e Quagliarella, che hanno proseguito nel lavoro differenziato, e potrebbe lasciar riposare qualche pedina importante in previsione del campionato, come ad esempio Gabbiadini (scelta che comporterebbe l’utilizzo di Djuricic o Montevago nel pacchetto avanzato, con Verre trequartista e Lammers di punta). Non sono previste grosse novità a centrocampo, con Yepes – al posto del partente Villar – ad affiancare Rincon sicuro titolare (salterà la prossima sfida di Empoli in campionato) più Leris ed Augello sulle corsie esterne. In difesa spazio a Murru con le possibili novità rappresentate da Zanoli ed Amione in luogo di Murillo e Nuytinck. Tra i pali ci sarà Audero.

Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic, Bianco, Duncan, Ikoné, Barak, Saponara, Jovic. All. Italiano

Sampdoria (3-4-1-2): Audero, Murillo, Nuytinck, Murru, Leris, Yepes, Rincon, Augello, Verre, Djuricic, Lammers. All. Stankovic

Fiorentina-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Sampdoria, in programma giovedì 12 gennaio alle 18 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".