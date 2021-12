Coppa Italia, Genoa - Salernitana 1-0: prima gioia per Sheva

Arriva in Coppa Italia la prima gioia italiana da allenatore per Shevchenko: con un gol di Ekuban, il Genoa piega la Salernitana e accede agli ottavi di finale. A gennaio, Sheva troverà il "suo" Milan per una sfida amarcord tutta da seguire.

I sedicesimi di finale li risolve Ekuban a un quarto d'ora dal termine. Qualche minuto prima, però, i rossoblu si erano salvati grazie a Semper, fenomenale in una doppia parata che nega il gol a Djuric nel primo tempo. A inizio ripresa Ekuban aveva fatto le prove generali del gol, non trovando per pochissimo lo specchio della porta. In una partita non aperta e non certo spettacolare, alla prima vera palla gol costruita dai genoani arriva il gol decisivo. Poco dopo la mezzora, Kallon salta due uomini e pesca nel cuore dell'area Ekuban, che stacca con il tempo giusto in mezzo ai difensori campani e trova l'angolo imparabile per Fiorillo. La Salernitana prova a reagire, ma non crea pericoli alla porta ligure. Sarà Milan - Genoa agli ottavi.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Hernani (44’st Touré), Galdames, Portanova (15’st Melegoni), Cambiasso (1’st Ghiglione); Ekuban, Destro 6 (15’st Kallon). In panchina: Andrenacci, Sirigu, Criscito, Masiello, Vanheusden, Behrami, Cassata, Pandev. Allenatore: Shevchenko.

Salernitana (5-3-2): Fiorillo; Kechrida, Delli Carri, Bogdan (38’st Gyomber), Gagliolo, Jaroszynski; Schiavone (20’st Obi), Kastanos (30’st L. Coulibaly), Di Tacchio; Vergani (20’st Simy), Djuric (38’st Gondo). In panchina: Belec, Guerrieri, Kalombo, Ranieri, Motoc, Russo, Cannavale. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Serra di Torino.

Rete: 31’st Ekuban.

Note: ammoniti: Schiavone, Galdames, Vasquez, Vergani, Di Tacchio e Colantuono. Angoli 4-3 per il Genoa. Recupero: 3′; 4′.