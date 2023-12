Coppa Italia, Inter-Bologna: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Debutto nella Coppa Italia 2023/2024 per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal successo in campionato contro la Lazio, ospiteranno mercoledì 20 dicembre alle 21 a San Siro negli ottavi di finale il Bologna di Thiago Motta, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione e che, nel turno precedente, ha avuto la meglio sul Verona. La vincente della sfida, ai quarti, affronterà la Fiorentina, che ha eliminato ai calci di rigore il Parma.

Inter-Bologna, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara di Coppa Italia contro il Bologna, si affiderà al consueto 3-5-2, cambiando però qualche interprete. In attacco, dove mancherà Sanchez, ci sarà spazio per Arnautovic al fianco di uno tra Lautaro e Thuram, mentre in mezzo al campo chance dal primo minuto per Asllani e Frattesi, che faranno rifiatare rispettivamente Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne agiranno Darmian a destra (ancora out Dumfries) e Carlos Augusto a sinistra, in difesa il terzetto formato da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Tra i pali occasione per Audero.

Inter-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1, con Van Hooijdonk che potrebbe essere preferito a Zirkzee in attacco. Sulla linea della trequarti spazio per Ndoye, Aebischer e Saelemaekers, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci Moro al fianco di Freuler. In difesa Lucumì e Calafiori al centro con Posch e Lykogiannis sulle corsie esterne, in porta Ravaglia.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. S. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Saelemaekers; van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Inter-Bologna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Bologna, in programma mercoledì 20 dicembre alle 21 a San Siro e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".