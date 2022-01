Coppa Italia, Inter-Empoli: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare alla vittoria. Questo l'obiettivo dell'Inter, che, dopo il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta in campionato, ospiterà a San Siro l'Empoli nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia (fischio d'inizio mercoledì 19 gennaio alle 21). I nerazzurri, ancora in testa alla classifica di Serie A anche grazie al passo falso del Milan contro lo Spezia, vogliono arrivare fino in fondo alla competizione, vinta lo scorso anno dalla Juventus. I toscani, invece, vogliono continuare a stupire dopo l'eccellente prima parte di stagione, che ha permesso loro di ipotecare già la salvezza. Chi passerà il turno, ai quarti, troverà la vincente di Roma-Lecce.

Inter-Empoli, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro l'Empoli, dovrà fare a meno di Brozovic, che dovrà scontare un turno di squalifica. In mezzo al campo, nel 3-5-2 nerazzurro, spazio quindi per Vidal, che completerà il reparto con Gagliardini ed uno tra Sensi e Vecino. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, mentre in attacco ci sarà spazio per Correa e Lautaro Martinez, con Dzeko e Sanchez inizialmente in panchina. In difesa chance dal primo minuto per Ranocchia e D'Ambrosio insieme a De Vrij. In porta pronto Cordaz.

Inter-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Turnover anche dall'altra parte per Andreazzoli, pronto ad affidarsi al consueto 4-3-1-2. In attacco verso una maglia da titolare Mancuso e La Mantia, sostenuti alle loro spalle da Bajrami. A centrocampo Stulac in cabina di regia, con Bandinelli e Asslani ai suoi lati. Linea difensiva composta da Stojanovic, Romagnoli, Viti e Fiamozzi, tra i pali Vicario.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Cordaz; D'Ambrosio, De Vrij, Ranocchia; Dumfries, Vidal, Sensi, Gagliardini, Dimarco; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Fiamozzi; Bandinelli, Stulac, Asllani; Bajrami; Mancuso, La Mantia. All. Andreazzoli

Inter-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Empoli sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Trevisani, mentre il commento tecnico sarà a cura di Roberto Cravero.