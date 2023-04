Coppa Italia, Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia di un posto per la finalissima. Inter e Juventus, dopo l'1-1 nella gara di andata allo Stadium, si affronteranno mercoledì 26 aprile alle 21 a San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Una sfida in cui entrambe le formazioni, reduci rispettivamente in campionato dalla vittoria per 3-0 sull'Empoli e dalla sconfitta per 1-0 con il Napoli, daranno il massimo per conquistare la qualificazione. Chi avrà la meglio affronterà poi nell'ultimo atto del torneo una tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che nel primo round si sono imposti allo Zini per 2-0.

Inter-Juventus, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara con la Juventus, si affiderà al consueto 3-5-2. In attacco, dopo l'iniziale riposo di Empoli, si rivedrà dal primo minuto Lautaro Martinez: insieme a lui uno tra Dzeko e Lukaku, con le quotazioni del belga in netto rialzo dopo la doppietta siglata nell'ultimo turno di campionato. A centrocampo Brozovic e Calhanoglu si contendono una maglia in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. Sulle corsie esterne Dimarco a sinistra e uno tra Dumfries e Darmian a destra: se il prescelto dovesse essere l'olandese l'ex Manchester United scalerebbe sulla linea di difesa, altrimenti, nel reparto arretrato, spazio per D'Ambrosio insieme ad Acerbi e Bastoni. Tra i pali Onana.

Inter-Juventus, le scelte di Allegri

Stesso modulo dall'altra per Allegri, privo dello squalificato Cuadrado. In attacco torneranno dal primo minuto Di Maria e Vlahovic, rimasti inizialmente in panchina nella gara di campionato contro il Napoli. A centrocampo confermato Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot ad agire da mezzali, mentre le corsie esterne saranno presidiate da De Sciglio e Kostic. In difesa certi del posti Danilo e Bremer, con l'altra maglia contesa da Gatti e Alex Sandro. Tra i pali Perin.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S.Inzaghi

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Inter-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Juventus, in programma mercoledì 26 aprile alle 21 a San Siro e valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".