Inter-Juventus, il pronostico: chi andrà in finale di Coppa Italia?

Un posto per due. Inter e Juventus, dopo l'1-1 dello Stadium nella gara di andata, si affronteranno mercoledì 26 aprile a San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un match in cui entrambe le formazioni venderanno cara la pelle per staccare il pass per la finalissima, dove, chi passerà il turno, si troverà di fronte una tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che hanno ipotecato la qualificazione con la vittoria esterna per 2-0 allo Zini.

Inter-Juventus, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nell'ultima giornata di campionato, ha superato al Castellani per 3-0 l'Empoli ritrovando così quel successo che, in serie A, mancava da cinque gare. In precedenza, per i nerazzurri, erano infatti arrivate quattro sconfitte (con Spezia, Juventus, Fiorentina e Monza) ed un pareggio (quello contro la Salernitana). Diverso, invece, il discorso in Champions, dove la formazione di Simone Inzaghi ha conquistato la qualificazione alla semifinale eliminando ai quarti i portoghesi del Benfica.

Inter-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, domenica sera, è stata superata a domicilio per 1-0 dal Napoli incassando così la terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle con Lazio e Sassuolo. Una brusca frenata per i bianconeri, che, la scorsa settimana, si sono visti restituire almeno per il momento i 15 punti di penalizzazione precedentemente inflitti per il caso plusvalenze. In Europa League, invece, la formazione di Allegri ha staccato il pass per la semifinale a scapito dello Sporting Lisbona.

Inter-Juventus, il pronostico

Inter-Juventus, lo sappiamo bene, non è mai una sfida banale. I precedenti stagionali sorridono ai bianconeri, capaci di superare i nerazzurri sia in casa che in trasferta in campionato, ma il gol dal dischetto di Lukaku nel finale della gara di andata rischia di avere un impatto decisivo sull'esito del doppio confronto. Gli uomini di Simone Inzaghi, per conquistare la qualificazione, potranno infatti adesso contare sulla spinta del proprio pubblico, pronto ad essere il vero e proprio dodicesimo uomo in campo. In virtù anche del fattore campo, quindi, le nostre preferenze vanno a Lautaro e compagni.