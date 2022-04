Coppa Italia, Inter-Milan: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pass per la finalissima. Inter e Milan, dopo aver terminato sul punteggio di 0-0 la sfida di andata, si sfideranno nella serata di martedì 19 aprile nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (fischio d'inizio alle 21). Un match ad alta tensione, in cui le due formazioni, in piena lotta anche sul fronte scudetto, cercheranno di prevalere l'una sull'altra per arrivare all'ultimo atto della competizione, dove, di fronte, si troveranno una tra Juventus e Fiorentina.

I nerazzurri si presenteranno all'impegno forti delle ultime tre vittorie consecutive ottenute contro Juventus, Verona e Spezia in campionato, mentre il Diavolo, nell'ultimo turno di Serie A, è tornato al successo con il 2-0 al Genoa dopo due pareggi consecutivi.

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per il derby di Coppa Italia contro il Milan, potrà contare sull'intera rosa a disposizione. In attacco Lautaro Martinez è favorito su Correa e Sanchez per comporre il tandem con Dzeko, mentre in mezzo al campo ci sarà il classico terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries e Perisic sono favoriti rispettivamente su Darmian e Gosens, mentre in difesa si rivedrà De Vrij dal primo minuto insieme a Skriniar e Bastoni. Handanovic tra i pali.

Inter-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic, oltre che dei lungodegenti Kjaer, Florenzi e Castillejo. In attacco, nel 4-2-3-1 rossonero, ci sarà quindi ancora spazio per Giroud, sostenuto alle sue spalle da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), Kessie (favorito su Diaz) e Leao. A centrocampo il tandem formato da Tonali e Bennacer, mentre la linea difensiva sarà composta da Kalulu, Gabbia, Tomori ed Hernandez. In porta Maignan.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Milan sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.