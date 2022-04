Un posto per due. Inter e Milan, dopo aver chiuso la sfida di andata sul punteggio di 0-0, si contenderanno nella serata di oggi, martedì 19 aprile, il pass per la finalissima dell'edizione 2021/2022 della Coppa Italia. Una gara che potrebbe avere un profondo risvolto psicologico anche per quanto riguarda la corsa scudetto, con i rossoneri al momento al comando della classifica di Serie A con due punti di vantaggio sui nerazzurri, che devono però ancora recuperare la partita con il Bologna, in programma il prossimo 27 aprile.

Inter-Milan, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter si presenta all'incontro rigenerata dalle ultime tre vittorie consecutive ottenute in campionato. I nerazzurri, dopo aver attraversato un momento difficile in cui, in Serie A, avevano raccolto appena 7 punti in sette giornate, si sono rimessi in carreggiata superando Juventus, Verona e Spezia: soprattutto il successo contro la Vecchia Signora sembra aver rivitalizzato la formazione di Simone Inzaghi, che adesso vuole andare a caccia della doppietta scudetto-Coppa Italia.

Inter-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

I rossoneri, nell'ultimo turno di Serie A, hanno superato a San Siro per 2-0 il Genoa, tornando così alla vittoria dopo i pareggi a reti bianche contro Bologna e Torino. La formazione di Pioli non perde dallo scorso 17 gennaio, quando, a sorpresa, venne superata per 1-2 dallo Spezia a San Siro. Da allora, per il Diavolo, sette vittorie e sei pareggi tra campionato e Coppa Italia.

Inter-Milan, il pronostico

Una sfida dal pronostico apertissimo, quella tra Inter e Milan. Ai rossoneri, grazie allo 0-0 dell'andata, può bastare anche un pareggio con reti per accedere alla finale (in Coppa Italia vige ancora la regola dei gol segnati in trasferta): un vantaggio non di poco conto in una gara che si preannuncia giocata sul filo dell'equilibrio. I nerazzurri, però, nelle ultime settimane sembrano aver ritrovato fiducia e possono vantare un tasso tecnico probabilmente superiore a quello del Diavolo. Ecco perché alla fine, a nostro avviso, potrebbero essere proprio gli uomini di Simone Inzaghi a spuntarla.