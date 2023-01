Coppa Italia, Inter-Parma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà la gara Inter-Parma, in programma a San Siro martedì 10 gennaio alle 21, ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri, reduci dal pareggio subito in rimonta sul campo del Monza nell'ultima giornata di campionato, sarà l'esordio stagionale nella competizione, mentre gli emiliani, che militano nel campionato di serie B, hanno superato nei turni precedenti Salernitana e Bari. La vincente della sfida, ai quarti, affronterà una tra Atalanta e Spezia, che si troveranno l'una di fronte all'altra il prossimo 19 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo.

Inter-Parma, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara di Coppa Italia contro il Parma, dovrebbe ricorrere ad un ampio turnover, dando minutaggio a chi, fino a questo momento, ha trovato meno spazio. Non dovrebbe però cambiare il modulo di riferimento, che sarà il consueto 3-5-2. In attacco possibile occasione dal primo minuto per Correa, con al suo fianco uno Lukaku e Dzeko. A centrocampo Asllani in cabina di regia, con Gagliardini e Mkhitaryan ai suoi lati (Barella e Calhanoglu sono usciti acciaccati dalla partita di Monza). Sulle corsie esterne in rampa di lancio Bellanova a destra e Gosens a sinistra, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. In porta si rivedrà Handanovic al posto di Onana.

Inter-Parma, le scelte di Pecchia

Pecchia, per la sfida di San Siro, dovrebbe optare per il 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Tutino, Benedyczak e Man. A centrocampo Juric, Bernabé e Sohm, in difesa, da destra verso sinistra, spazio per Del Prato, Balogh, Valenti e Oosterwolde. In porta Chichizola, ma è pronto anche Buffon.

Inter-Parma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Parma (4-3-3): Chichizola; Del Prato, Balogh, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé, Sohm; Tutino, Benedyczak, Man. All. Pecchia

Inter-Parma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Parma, valevole per gli ottavi di Coppa Italia ed in programma martedì 10 gennaio alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".