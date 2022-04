Juventus, la Coppa Italia per salvare la stagione e la panchina di Allegri

Obiettivo raggiunto. La Juventus, dopo essersi imposta al Franchi per 1-0 nella gara di andata, ha superato per 2-0 la Fiorentina all'Allianz Stadium nel ritorno della semifinale di Coppa Italia staccando così il pass per la finalissima, dove, il prossimo 11 maggio, affronterà allo stadio Olimpico di Roma l'Inter, che ha avuto la meglio sul Milan al termine del doppio confronto. Una gara che potrebbe mettere una toppa sulla stagione bianconera, ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali: la Vecchia Signora non è stata infatti mai in grado di inserirsi realmente nella corsa scudetto, mentre in Champions League è arrivata una prematura eliminazione agli ottavi per mano degli spagnoli del Villarreal.

Allegri, futuro in bilico

Un rendimento che non ha certamente soddisfatto la dirigenza juventina, suscitando qualche malcontento anche nei confronti del lavoro di Massimiliano Allegri, richiamato sulla panchina al termine del scorso torneo al posto dell'esonerato Andrea Pirlo. L'allenatore livornese è un pupillo del presidente Andrea Agnelli, ma, nel caso in cui John Elkann decidesse per un cambio ai vertici del club, la posizione di Max potrebbe farsi pericolosamente in bilico. Alla società piace infatti il profilo di Antonio Conte, che alla guida della Vecchia Signora, tra il 2011 ed il 2014, ha conquistato quattro scudetti consecutivi.

Solo un fattore potrebbe permettere ad Allegri di mantenere il suo posto anche in caso di rivoluzione ai vertici della dirigenza: la conquista della Coppa Italia. Con un trofeo in bacheca la stagione verrebbe considerata non completamente fallimentare ed il tecnico, malgrado non abbia convinto appieno, verrebbe confermato sulla panchina.