Coppa Italia, Juventus-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vogliono la finale di Coppa Italia, Juventus e Fiorentina. Bianconeri e viola, dopo l'affermazione degli uomini di Allegri per 1-0 al Franchi nella sfida di andata, si sfideranno mercoledì 20 aprile alle 21 all'Allianz Stadium nel ritorno della semifinale della competizione. La vincente del doppio confronto, nella finalissima in programma il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, affronterà una tra Inter e Milan.

La Vecchia Signora si presenterà all'impegno dopo il deludente pareggio interno in campionato per 1-1 contro il Bologna, mentre i toscani sono reduci da ben tre successi consecutivi, che li hanno portati a ridosso della quinta posizione occupata dalla Roma.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro la Fiorentina, dovrà fare ancora a meno dell'infortunato Locatelli, oltre che dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Torna invece a disposizione Arthur, che ha recuperato dal problema alla caviglia destra che lo aveva messo ko nei giorni scorsi.

Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala e Morata chiamati ad agire alle spalle di Vlahovic in attacco. In mezzo al campo conferma in vista per il tandem Zakaria-Rabiot, mentre in difesa si contendono una maglia Bonucci e Chiellini per comporre la coppia centrale con De Ligt. I terzini dovrebbero essere Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra (ma attenzione alla carta Pellegrini), tra i pali Szczesny.

Juventus-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, sarà privo di Castrovilli, mentre Bonaventura, non ancora al meglio delle condizioni, dovrebbe partire dalla panchina. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Gonzalez, Piatek e Ikoné a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo spazio per Duncan insieme a Torreira e Maleh, mentre la linea difensiva sarà formata da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. In porta Dragowski.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Gonzalez. All. Italiano

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.