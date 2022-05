Coppa Italia, Juventus-Inter: i tre duelli che decideranno la gara

Sarà una finale di Coppa Italia che si giocherà sui dettagli, quella in programma mercoledì 11 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. A trovarsi l'una di fronte all'altra saranno Juventus e Inter, che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente su Fiorentina e Milan. Bianconeri e nerazzurri, già protagonisti nella Supercoppa Italiana, vinta dagli uomini di Simone Inzaghi, daranno vita ad un match in cui un ruolo chiave sarà ricoperto dai tanti duelli che caratterizzeranno la sfida.

Juventus-Inter, i tre duelli chiave

Vlahovic-De Vrij

Un duello che promette scintille, quello tra il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic ed il difensore dell'Inter Stefan De Vrij. L'olandese sarà chiamato a fare a sportellate con l'attaccante serbo, cercando di limitarne le giocate sia palla a terra che a palla alta. Il giocatore bianconero, arrivato a Torino durante la sessione invernale di mercato, non sta attraversando un buon momento e si presenterà alla sfida affamato di riscatto.

Perisic-Cuadrado

Due degli uomini migliori delle due squadre: da una parte Ivan Perisic, uno dei leader tecnici di questa Inter, dall'altra Juan Cuadrado, uno dei pochi elementi nelle file bianconere capace di creare la superiorità numerica. Il croato, che giocherà a sinistra, e il colombiano, che agirà sulla destra, si troveranno l'uno di fronte all'altro: un testa a testa che potrebbe avere un risvolto decisivo per l'esito del match.

Dzeko-Chiellini

Un duello tutto fisico, quello che vedrà per protagonisti Edin Dzeko e Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero, rimasto a riposo nella partita di campionato contro il Genoa, scenderà in campo verosimilmente dal primo minuto ed è a lui che toccherà mettere la museruola al centravanti bosniaco, chiamato, a sua volta, a creare i giusti spazi per gli inserimenti di Lautaro Martinez e dei centrocampisti. Per Chiellini, probabilmente, sarà l'ultima grande sfida con indosso la maglia della Vecchia Signora: una motivazione in più per fare del proprio meglio.