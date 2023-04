Coppa Italia, Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida che torna appena due settimane dopo quella, vinta dai bianconeri, di campionato. Juventus e Inter si troveranno nuovamente l'una di fronte all'altra nella semifinale di Coppa Italia, con la sfida di andata in programma martedì 4 aprile alle 21 all'Allianz Stadium. Una gara a cui le due formazioni si presenteranno con due umori completamente diversi: la Vecchia Signora, tra campionato ed Europa League, è reduce da cinque vittorie consecutive, mentre gli uomini di Simone Inzaghi stanno attraversando un periodo difficile, come testimoniano gli ultimi tre ko consecutivi in serie A che hanno fatto scivolare i nerazzurri ai margini della zona Champions.

Juventus-Inter, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro l'Inter, si affiderà al 3-5-2, con Di Maria pronto a tornare in campo dal primo minuto per comporre il tandem offensivo insieme a Vlahovic. In mezzo al campo ci sarà Locatelli in cabina di regia, con Fagioli e Rabiot ad agire da mezzali. A sinistra inamovibile Kostic, mentre a destra Cuadrado è in vantaggio su De Sciglio. In difesa certi del posto Bremer e Danilo, con l'altra maglia contesa da Gatti e Alex Sandro. Tra i pali potrebbe esserci spazio per Perin.

Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la trasferta di Torino, sarà ancora privo di Calhanoglu e Skriniar, costretti ai box per infortunio. Modulo di partenza sarà il tradizionale 3-5-2, con Lautaro che tornerà dal primo minuto dopo l'iniziale panchina con la Fiorentina: al suo fianco, in attacco, più Dzeko di Lukaku. A centrocampo Barella, Brozovic e Mkhitaryan, con Dumfries ed il recuperato Dimarco sulle corsie esterne. In difesa Bastoni, Darmian ed uno tra Acerbi e De Vrij, con il primo favorito. In porta Handanovic insidia Onana.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi+

Juventus-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Inter, in programma martedì 4 aprile alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".