Coppa Italia, Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 11 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. A contendersi il trofeo la Juventus di Massimiliano Allegri, che in semifinale ha avuto la meglio sulla Fiorentina, e l'Inter di Simone Inzaghi, che nel turno precedente ha eliminato il Milan. Una sfida che sarà il remake della Supercoppa Italiana dello scorso 13 gennaio, quando i nerazzurri superarono i bianconeri per 2-1 nei tempi supplementari grazie ad una rete nel finale di Alexis Sanchez.

Per la Vecchia Signora, soltanto quarta in campionato, la vittoria della Coppa Italia potrebbe salvare almeno in parte una stagione deludente, ma anche Dzeko e compagni, che potrebbero vedere lo scudetto passare nelle mani dei cugini rossoneri, vogliono il trofeo per bissare il successo nella Supercoppa.

Juventus-Inter, le scelte di Allegri

Allegri, per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, ritroverà Pellegrini e Locatelli: ancora out, invece, McKennie. Il tecnico livornese è alle prese con il dubbio modulo: la prima soluzione è il 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala e Morata ad agire alle spalle di Vlahovic in attacco e Zakaria, Rabiot e Locatelli a contendersi i due posti in mezzo al campo. L'alternativa, invece, è il 4-3-3, con la Joya che, in questo caso, scivolerebbe in panchina con l'inserimento di un centrocampista in più. In difesa ballottaggio a tre tra Bonucci, Chiellini e De Ligt per comporre la coppia centrale, con Danilo a destra ed uno tra Alex Sandro e Pellegrini a sinistra. Tra i pali Perin.

Juventus-Inter, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, potrà contare sull'intera rosa a disposizione. Recuperato anche Bastoni, che andrà a completare la linea difensiva con De Vrij e Skriniar nel 3-5-2 nerazzurro. In mezzo al campo il consueto terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic a presidiare le corsie esterne. Davanti certo del posto Lautaro Martinez, con Dzeko favorito su Correa per comporre il tandem con il Toro. In porta Handanovic.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Juventus-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone).