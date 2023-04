Coppa Italia, Juventus-Inter: il pronostico

Ancora una di fronte all'altra, appena due settimane dopo la sfida di campionato vinta dai bianconeri per 1-0. Juventus e Inter si affronteranno nella semifinale di Coppa Italia, con la gara di andata in programma martedì 4 aprile alle 21 all'Allianz Stadium. Una partita carica di tensione, in cui entrambe le formazioni cercheranno di conquistare la vittoria per mettere in discesa il doppio confronto.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, tra campionato ed Europa League, ha conquistato cinque vittorie consecutive, di cui l'ultima per 1-0 contro il Verona grazie alla rete di Kean. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, invece, era arrivato il successo esterno a San Siro contro l'Inter: in quell'occasione decisivo fu Kostic, a segno nel corso del primo tempo. La formazione di Massimiliano Allegri, che nei precedenti turni di Coppa Italia ha eliminato Monza e Lazio, si trova al momento al settimo posto della classifica a soltanto sei lunghezze di distanza dalla quarta posizione malgrado il -15.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Momento difficilissimo per l'Inter, reduce da tre ko consecutivi in campionato. I nerazzurri, dopo le sconfitte con Spezia e Juventus, sono stati superati nell'ultima giornata anche dalla Fiorentina. Un trend che adesso mette a rischio la zona Champions, con la formazione di Simone Inzaghi raggiunta al quarto posto dalla Roma. In Coppa Italia, invece, la qualificazione alle semifinali è arrivata dopo le affermazioni con Parma e Atalanta.

Juventus-Inter, il pronostico

La Juventus arriva al match in uno stato di forma, soprattutto mentale, sicuramente migliore rispetto a quello dei nerazzurri, che sembrano aver perso buona parte delle proprie certezze. E la sensazione è che anche stavolta, dopo l'affermazione del 19 marzo in campionato, a spuntarla possano essere i bianconeri: gli uomini di Allegri proveranno infatti a sfruttare il fattore campo per mettere in discesa il doppio confronto approfittando delle fragilità esterne della formazione di Inzaghi.