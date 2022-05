Coppa Italia | Juventus-Inter: il pronostico: chi vincerà la finale?

Saranno Inter e Juventus a contendersi l'edizione 2021/2022 della Coppa Italia. Le due formazioni, che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente su Milan e Fiorentina, si sfideranno nella serata di mercoledì 11 maggio nella finalissima dell'Olimpico di Roma. Un match che, per i bianconeri, sarà l'occasione per cercare di vendicare il ko nella Supercoppa Italiana, con il trofeo conquistato dai nerazzurri lo scorso 13 gennaio grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta nei tempi supplementari.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i bianconeri

I bianconeri si presenteranno alla sfida reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa subita nell'ultima giornata di campionato. I bianconeri, in precedenza, avevano raccolto tre vittorie consecutive: 2-0 contro la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia ed i due 2-1 contro Sassuolo e Venezia in campionato. Per la Juventus vincere la coppa nazionale sarebbe un modo per rendere meno amara una stagione ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali.

Juventus-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter si presenterà al match forte dell'affermazione per 4-2 ottenuta in rimonta contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato, che permette agli uomini di Simone Inzaghi di sperare ancora nello scudetto. In precedenza i nerazzurri avevano superato per 2-1 l'Udinese, mentre ancora prima era arrivato il ko sul campo del Bologna (2-1) nel recupero della 20esima giornata. Lautaro e compagni, contro la Juventus, vorranno conquistare il secondo trofeo della stagione dopo la vittoria nella Supercoppa Italiana.

Juventus-Inter, il pronostico

Come ogni finale, sarà una sfida dal pronostico apertissimo, quella dell'Olimpico di Roma. L'Inter, nel corso della stagione, ha dimostrato di avere qualcosa in più della Juventus sia dal punto di vista tecnico che della qualità del gioco, ma i nerazzurri non dovranno sottovalutare la voglia di riscatto dei bianconeri, chiamati ad una prova di orgoglio per mettere una toppa ad un'annata che, in caso di ko, rischia di essere definita fallimentare. Maggiori chance di portarsi a casa il trofeo, tuttavia, sembrano averle gli uomini di Simone Inzaghi.