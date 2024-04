Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Appena tre giorni dopo la sfida di campionato, terminata per 1-0 in favore dei biancocelesti grazie alla rete in extremis di Marusic, Juventus e Lazio si troveranno nuovamente l'una di fronte all'altra nella semifinale di andata di Coppa Italia, in programma martedì 2 aprile alle 21 all'Allianz Stadium. Un appuntamento al quale i bianconeri si presentano dopo aver eliminato nel turno precedente il Frosinone, mentre Immobile e compagni, ai quarti, hanno superato nel derby della capitale la Roma. Il match di ritorno si giocherà poi il 23 aprile allo stadio Olimpico.

Juventus-Lazio, le scelte di Allegri

Allegri, per la semifinale di andata contro la Lazio, dovrebbe abbandonare l'esperimento 4-3-3 visto in campionato per tornare al classico 3-5-2. A guidare l'attacco ci sarà Vlahovic, con Chiesa favorito su Yildiz per agire al suo fianco. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia, con McKennie e Rabiot mezzali e Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne. In difesa il terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo, mentre tra i pali dovrebbe toccare a Perin.

Juventus-Lazio, le scelte di Tudor

Tudor, dall'altra parte, pare intenzionato ad affidarsi ad una sorta di 3-4-2-1, con Luis Alberto e Felipe Anderson chiamati a supportare in attacco Immobile. Coppia di centrocampo formata da Vecino e Guendouzi (favorito su Cataldi), con Marusic sulla fascia destra e Zaccagni su quella mancina. In difesa Casale, Romagnoli e Gila, Mandas tra i pali.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Lazio, in programma martedì 2 aprile alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".