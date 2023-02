Coppa Italia, Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Coppa Italia, a questo punto, diventa un vero e proprio obiettivo per la Juventus. I bianconeri, in campionato, hanno infatti dovuto dire addio alle ambizioni dopo la pesante penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze che li ha fatti scivolare a centro gruppo, lontani dalle zone nobili della classifica. Ecco perché quindi la formazione di Massimiliano Allegri non vuole sbagliare nella sfida contro la Lazio, in programma giovedì 2 febbraio alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per i quarti di finale. Un match ricco di insidie, dato che i biancocelesti possono contare su una rosa ricca di qualità, soprattutto nel reparto offensivo. La vincente dell'incontro, in semifinale, affronterà l'Inter, che ha avuto la meglio a San Siro contro l'Atalanta per 1-0 grazie alla rete di Darmian.

Juventus-Lazio, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro la Lazio, dovrà fare a meno di Milik, costretto ai box da un problema muscolare accusato nel corso della partita contro il Monza. Ancora out anche Bonucci. Modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-2, con Di Maria e Kean a comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo Locatelli è favorito su Paredes per un posto in cabina di regia, con Fagioli e Rabiot ad agire da mezzali. Sulle corsie esterne Chiesa e Kostic, mentre la difesa, tutta brasiliana, sarà composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri si affiderà al suo classico 4-3-3, con Immobile che tornerà a guidare l'attacco dal primo minuto. Insieme a lui, nel tridente, gli inamovibili Zaccagni e Felipe Anderson. Un paio di ballottaggi in mezzo al campo, dove Cataldi e Luis Alberto si contendono una maglia con Marcos Antonio e Vecino per affiancare Milinkovic-Savic. In difesa coppia centrale formata da Romagnoli ed uno tra Casale e Patric, con Lazzari e Hysay sulle corsie esterne. In porta potrebbe rivedersi Maximiano.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Lazio, in programma giovedì 2 febbraio alle 21 all'Allianz Stadium, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".