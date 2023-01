Coppa Italia, Juventus-Monza: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi subito alle spalle il pesante ko incassato al "Maradona" contro il Napoli. Questo l'obiettivo della Juventus, che giovedì 19 gennaio, alle 21 all'Allianz Stadium, affronterà il Monza nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una competizione in cui gli uomini di Massimiliano Allegri, considerata la prematura eliminazione dalla Champions League ed il distacco già importante dalla vetta della classifica in campionato, mirano ad arrivare fino in fondo. I bianconeri, tuttavia, dovranno stare attenti ai brianzoli, i quali hanno cambiato completamente marcia rispetto all'avvio di stagione stentato da quando in panchina siede Raffaele Palladino. Chi passerà il turno, ai quarti, troverà la vincente di Lazio-Bologna.

Juventus-Monza, le scelte di Allegri

Allegri, nella gara contro il Monza, dovrebbe attuare un po' di turnover, lasciando a riposo i giocatori fin qui maggiormente impiegati. Modulo di partenza dovrebbe essere il 3-5-1-1, con Soulé chiamato ad agire alle spalle dell'unica punta Kean. A centrocampo si rivedrà Paredes in cabina di regia, con i giovani Fagioli e Miretti ai suoi lati e McKennie e Iling sulle corsie esterne. In difesa rifiateranno Bremer e Danilo, con Rugani e Gatti che andranno ad affiancare Alex Sandro. In porta toccherà a Perin.

Juventus-Monza, le scelte di Palladino

Qualche cambio di formazione anche per Palladino, che punterà ancora sul 3-4-2-1. In attacco probabile spazio per Gytkjaer al posto di Petagna, con il danese supportato da Carlos Augusto e D'Alessandro. In mezzo al campo maglia da titolare per Barberis al fianco di Ranocchia, con Ferrarini e Valoti che dovrebbero essere i prescelti sulle corsie esterne. In difesa panchina per Izzo e Pablo Marì, con Marlon e Carboni che andranno a completare il reparto con Caldirola. In porta si rivedrà Cragno al posto di Di Gregorio.

Juventus-Monza, le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Soulé; Kean. All. Allegri

Monza (3-4-2-1): Cragno; Caldirola, Marlon, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Barberis, Valoti; D'Alessandro, Carlos Augusto; Gytkjaer. All. Palladino

Juventus-Monza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Monza, in programma giovedì 19 gennaio alle 21 all'Allianz Stadium, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".