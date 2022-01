Coppa Italia, Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo quarti di finale. La Juventus, reduce dal successo per 2-0 in campionato contro l'Udinese, ospiterà all'Allianz Stadium la Sampdoria nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia (fischio d'inizio martedì 18 gennaio alle 21). I bianconeri, alle prese con il caso Dybala ed una classifica insoddisfacente in Serie A, vogliono arrivare fino in fondo alla manifestazione, mentre i blucerchiati, sconfitti dal Torino nell'ultimo turno di campionato, con il ko costato il posto a Roberto D'Aversa (al suo posto in arrivo Giampaolo), cercano un risultato di prestigio per riscattare una prima parte di stagione sottotono. Chi vince, al prossimo turno, troverà una tra Sassuolo e Cagliari.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro la Sampdoria, dovrà fare a meno di Bonucci, alle prese con un problema muscolare, e di Kean, che deve scontare un turno di squalifica dopo l'espulsione ricevuta lo scorso 24 agosto in Carabao Cup nel match Everton-Huddersfield. La coppia d'attacco, nel 4-4-2 bianconero, sarà quindi formata da Dybala e Morata. In mezzo al campo probabile spazio per Locatelli e Rabiot, rimasti inizialmente in panchina contro l'Udinese, con Bernardeschi e Kulusevski sulle corsie esterne. In difesa coppia centrale formata da Rugani ed uno tra De Ligt e Chiellini, con le corsie esterne presidiate da De Sciglio e Alex Sandro. In porta Perin.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Giampaolo

Tutta da decifrare la formazione della Sampdoria, sulla cui panchina, dopo l'esonero di Roberto D'Aversa, dovrebbe sedere Marco Giampaolo. Probabile che possa essere confermato il 4-4-2 con cui hanno giocato fin qui i blucerchiati, con Gabbiadini e Torregrossa a comporre il tandem d'attacco (out Quagliarella). Linea di centrocampo formata da Candreva, Thorsby, Ekdal e Ciervo, in difesa spazio per Conti, Dragusin, Chabot e Murru. In porta Falcone.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Conti, Dragusin, Chabot, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Torregrossa. All. Giampaolo

Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca della gara sarà affidata a Massimo Callegari, mentre il commento tecnico sarà a cura di Massimo Paganin.