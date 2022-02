Coppa Italia, Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia di conferme. La Juventus, dopo la vittoria per 2-0 in campionato contro il Verona firmata dai nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, cerca un'altra affermazione nella gara contro il Sassuolo, in programma giovedì 10 febbraio alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane e mirano ad arrivare fino in fondo alla competizione. Di fronte, però, ci sarà un Sassuolo che sogna l'impresa: i neroverdi, reduci dal pesante ko per 4-0 incassato sul campo della Sampdoria, vogliono rialzare la testa tentando di strappare uno storico pass per la semifinale.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, oltre che di Chiesa, per il quale la stagione è già finita dopo il grave infortunio riportato durante la gara contro la Roma, dovrà fare a meno di Chiellini, messo ko da un problema al polpaccio. In forte dubbio anche la presenza di Bernardeschi, alle prese con un affaticamento muscolare. Il modulo di partenza potrebbe essere il 4-4-2, con Vlahovic affiancato da Morata in attacco. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con l'altra maglia contesa da Zakaria ed Arthur. Sulle corsie esterne Cuadrado ed uno tra Rabiot (in vantaggio) e McKennie, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci e De Ligt. Terzini De Sciglio ed uno tra Pellegrini e Alex Sandro, in porta chance per Perin.

Juventus-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, per il match contro la Juventus, dovrà fare a meno di Obiang e Djuricic. Modulo di partenza dovrebbe essere il consueto 4-2-3-1, con Berardi, Raspadori e Defrel (panchina per Traoré) ad agire alle spalle dell'unica punta Scamacca. In mezzo al campo ci sarà spazio per Harroui, con il ballottaggio tra Lopez e Frattesi per l'altra maglia. Linea difensiva formata da Toljan, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos, in porta Pegolo.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Defrel; Scamacca. All. Dionisi

Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.