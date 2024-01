Coppa Italia, Lazio-Roma: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

E’ ancora derby nella Capitale, il numero 182 contando quelli disputati tra Serie A, Coppe e Divisione Nazionale. Dopo la stracittadina dello scorso 12 novembre, finita a reti inviolate, Lazio e Roma tornano nuovamente in campo, stavolta per giocarsi un posto nella semifinale di Coppa Italia dove chi passerà il turno incontrerà la vincente tra Juventus e Frosinone. I quarti di finale non hanno ultimamente portato troppa fortuna alle due contendenti: la Roma è stata eliminata in ciascuna delle sue ultime quattro partecipazioni ai quarti, incluse le ultime due edizioni della competizione ed i giallorossi non raggiungono la semifinale dalla stagione 2016/17. Stop alle porte della semifinale anche per la Lazio, fuori in ciascuna delle ultime quattro edizioni della Coppa Italia, dal 2019/20 in avanti, dopo che in tutte le precedenti tre aveva sempre superato questa fase della competizione che mette in palio la coccarda tricolore. Nella coppa nazionale nella sono 20 i precedenti tra le due squadre, l’ultimo risalente alla stagione 2016/17, con i biancocelesti che eliminarono i giallorossi in semifinale.

Lazio-Roma, le scelte di Sarri

Le problematiche principali arrivano dall’attacco: Immobile è ancora ai box, Zaccagni è alle prese con un problema al piede e potrebbe forse recuperare per la panchina mentre Isaksen ha accusato un lieve edema dopo una distorsione al ginocchio per la quale si sono comunque esclusione lesioni. Tridente offensivo che pertanto contemplerà Castellanos al centro con Felipe Anderson e Pedro ai lati. Migliora Luis Alberto, che sta smaltendo il fastidio all’adduttore, ma a centrocampo dovrebbe lasciare posto a Kamada, con Rovella play e Guendouzi interno sebbene Vecino reclami spazio e potrebbe essere inserito nell’undici titolare. Abbondanza, invece, nella difesa davanti a Provedel: Pellegrini è in condizioni eccellenti ma il tecnico biancoceleste potrebbe puntare su Lazzari e Marusic sugli esterni, mentre al centro si potrebbe rivedere Romagnoli dal primo minuto, affiancato da Patric, in vantaggio su Casale e Gila.

Lazio-Roma, le scelte di Mourinho

Apprensione per Llorente, uscito nel match contro l’Atalanta, che assottiglia ulteriormente le scelte per la difesa a protezione di Svilar il quale dovrebbe rilevare Rui Patricio. Mancini stringerà i denti e sarà della partita, Cristante dovrebbe ancora retrocedere a dirigere la retroguardia con la new-entry Huijsen titolare in caso di forfait dello spagnolo, sebbene sia contemplabile anche la soluzione Celik riciclato come braccetto. A centrocampo spazio allora a Bove, Paredes e Pellegrini, vista anche l’indisponibilità di Renato Sanches, mentre sui binati laterali Kristensen è in vantaggio su Karsdorp e sul versante mancino ballottaggio aperto tra El Shaarawy e Zalewski. In avanti, si va verso la conferma della coppia Lukaku-Dybala, chiamati agli straordinari nonostante l’imminenza della sfida di campionato contro il Milan.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari, Guendouzi, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Huijsen, Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski, Lukaku, Dybala. All. Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Roma, in programma mercoledì 10 gennaio alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma valevole per gli quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione “dirette”.