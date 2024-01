Coppa Italia, Milan-Cagliari: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Inizia il cammino in Coppa Italia del Milan. I rossoneri, reduci dal successo per 1-0 con il Sassuolo in campionato, ospiteranno martedì 2 gennaio alle 21 il Cagliari nella sfida valevole per gli ottavi di finale. Un match che gli uomini di Stefano Pioli, terzi in serie A, vorranno vincere per poi portarsi il più avanti possibile nella competizione, vinta nella passata stagione dall'Inter. I sardi, che nel turno precedente hanno eliminato l'Udinese, sognano invece il colpaccio. La vincente della sfida, ai quarti, affronterà una tra Atalanta e Sassuolo.

Milan-Cagliari, le scelte di Pioli

Pioli, per la sfida contro il Cagliari, potrebbe attuare un po' di turnover. In attacco verso una maglia da titolare Jovic (iniziale panchina per Giroud), sostenuto alle sue spalle da Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao. In mezzo al campo possibile spazio per Adli con Reijnders, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Simic e Theo Hernandez, con Florenzi e Bartesaghi sulle corsie esterne. Tra i pali Mirante.

Milan-Cagliari, le scelte di Ranieri

Ranieri, dall'altra parte, pare intenzionato ad affidarsi al 3-4-1-2, con Viola ad agire alle spalle del tandem d'attacco formato da Oristanio e Lapadula. A centrocampo Prati al fianco di Makoumbou con Zappa e Augello sulle corsie esterne, in difesa il terzetto formato da Goldaniga, Hatzidiakos e Dossena. Scuffet in porta.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Oristanio, Lapadula. All. Ranieri

Milan-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Milan-Cagliari, in programma martedì 2 gennaio alle 21 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".